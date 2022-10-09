GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Güneş tutulması denilen olayda, Ay yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneşin arasına girer ve böylece güneş tutulması denilen doğa olayı meydana gelir. Tutulmanın gerçekleşmesi için Ay’ın yeni ay evresi yani dünyada hiç gözükmeyen yüzünün olması gerekir ve Dünya’ya göre Güneş ile yörünge üzerinde çakışması gerekir.