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        Haberler Bilgi Gündem Güneş tutulması yaklaşıyor! Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi, kaç dakika sürecek?

        Güneş tutulması yaklaşıyor! Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

        'Halkalı Güneş tutulması' olarak bilinen yılın son Güneş tutulmasına geri sayım başladı. 7 dakikayı aşkın bir sürede gerçekleşecek tutulmada Ay, Güneş'in bir kısmını örtecek ve ortaya 'ateş çemberi' denilen bir manzaranın çıkmasını sağlayacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:58
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        Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor. Gökyüzünün en görkemli şölenlerinden biri olan Güneş tutulması; Ay'ın, Güneş'i kısmen örtmesiyle 'ateş çemberi' denilen bir manzara oluşturacak. 7 dakikadan fazla sürecek tutulmanın bir benzeri 2027 yılında yaşanacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

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        HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

        2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

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        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

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        NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.

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