        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Güneşin Oğlu' yeni yılda da sahnede

        'Güneşin Oğlu' yeni yılda da sahnede

        İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan'ın rol aldığı Onur Ünlü'nün absürt mizah evreni Güneşin Oğlu, Ocak ayında Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak

        Giriş: 04.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:37
        'Güneşin Oğlu' yeni yılda da sahnede
        Sinemaseverlerin yakından tanıdığı Onur Ünlü’nün kült filmi “Güneşin Oğlu”, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak tiyatro sahnesinde tiyatroseverleri fantastik bir hikayenin parçası haline getiriyor.

        Absürt mizah, güldürü ve fantastik unsurlarla örülü dünyanın beklenmeyen güneş tutulmasıyla alt üst olmasını kendine özgü dinamik sahnelenmesiyle anlatan Güneşin Oğlu’nda; İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu ve Zeynep Kankonde’nin yer alırken Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan rol alıyor. Oyunun yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan üstleniyor.

        Ruhların bedenler arasında dolaştığı bu fantastik hikâye; temposu hiç düşmeyen yapısı, oyuncuların sahnede kendi mekânlarını yarattığı özgün dili ve kara mizah dozu yüksek güldürüsüyle “Güneşin Oğlu” 8, 20 ve 21 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak! Oyununun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

