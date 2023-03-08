AA

Güney Afrika İstatistik Kurumu'nun (Stats SA) Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2022 yılı son çeyreği ve 2022 yılına ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı genelinde Güney Afrika ekonomisi yüzde 2'lik büyüme kaydetti.

2022'de 248 milyarı doları aşan ülkenin Gayrisafi Yurt içi Hasılası (GSYH) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış olsa da, ülke ekonomisi Kovid-19 öncesine göre sadece yüzde 0,3'lük büyüme gösterdi.

Öte yandan, Güney Afrika'da GSYH 2022'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 geriledi.

Analistler, günde 12 saate varan elektrik kesintilerine neden olan enerji krizinin, son çeyrekteki küçülmede önemli rol oynadığına dikkati çekiyor.

G-20 üyesi ve Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya ile birlikte BRICS ülkeler grubu üyesi olan Güney Afrika, Nijerya ile birlikte Sahra Altı Afrika'nın en büyük iki ekonomisinden biri olma özelliği taşıyor.

Güney Afrika aynı zamanda Sahra Altı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.