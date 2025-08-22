Son dakika haberine göre Güney Amerika’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi. Deprem sonrası Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA) tarafından tsunami alarmı verildiği belirtildi. Öte yandan ölü ve yaralı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Güney Amerika’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı var mı? İşte 22 Ağustos 2025 Güney Amerika depremi hakkında gelişmeler…