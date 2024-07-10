Güney Kore'de iş yerleri ve kamu kurumlarında intiharı önleme eğitimleri verilecek

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, artan intihar vakalarıyla mücadele çalışmaları kapsamında okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında ve hastanelerde intiharı önleme eğitiminin zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, bakanlığın güçlendirilmiş intihar farkındalığı ve önleme eğitimi uygulaması, İntiharı Önleme ve Yaşama Saygı Kültürü Oluşturma Yasası'nda yapılan değişikliğin ardından geldi.

Buna göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, intihar vakalarına karşı okullarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında ve hastanelerde yılda bir kez intiharı önleme eğitimi verilecek.