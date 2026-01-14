Habertürk
        Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Japonya Başbakanı Takaiçi birlikte bateri çaldı | Dış Haberler

        Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Japonya Başbakanı Takaiçi birlikte bateri çaldı

        Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından K-pop şarkıları eşliğinde birlikte bateri çaldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:35
        Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye bateri seti hediye etti.

        Yonhap ajansının haberine göre, Lee ve Takaiçi, Japonya'nın Nara kentindeki görüşmelerinin ardından birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

        Lee, daha önce bateri çaldığı bilinen Takaiçi'ye Kore yapımı davul seti ile Koreli bir lake ustası tarafından yapılan davul bagetleri hediye etti.

        İki lider, görüşmeleri sırasında K-pop şarkıları eşliğinde doğaçlama davul çaldı, performansın ardından ise imzalı davul bagetlerini karşılıklı olarak birbirlerine hediye verdi.

        Lee, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin eşi için geleneksel ürünlerle Güney Kore üretimi akıllı saati hediye etti.

        Takaiçi de Lee'ye, doğa yürüyüşlerine olan ilgisini yansıtan, güneş enerjisiyle şarj edilebilen ve biyokütle plastikten üretilmiş kol saati verdi.

        Takaiçi ayrıca, Lee'nin eşi Kim Hea Kyung'a ise hat sanatı fırçalarıyla tanınan ünlü bir Japon firmasına ait makyaj fırçaları ve bir çanta armağan etti.

        Kayseri'de cenaze götürülen midibüs devrildi; 3'ü ağır, 22 yaralı

        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'da ölen kişinin cenazesini Malatya'ya götürüp defnetmek için yola çıktıkları belirtildi.

