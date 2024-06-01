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        Haberler Bilgi Spor Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Türkiye A Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) ABD etabı üçüncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. İkinci hafta maçlarında üst üste iki galibiyet alan Filenin Sultanları Güney Kore karşısında üçte üç peşinde. Milletler Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan A Milli Voleybol Takımı, 13 puanla 4. sırada yer alıyor. İşte Güney Kore - Türkiye voleybol maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:47
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        Güney Kore - Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Kadınlar Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Güney Kore ile karşılaşacak Filenin Sultanları, 5. galibiyet için parkeye çıkıyor. Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak Güney Kore - Türkiye voleybol maçı tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, "Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Güney Kore - Türkiye voleybol maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        TÜRKİYE-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye A Milli Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) ABD etabı üçüncü maçında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor.

        Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak Güney Kore - Türkiye voleybol maçı, 1 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak.

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        TÜRKİYE-GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

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        MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

        13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

        16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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        MİLLETLER LİGİ PUAN SIRALAMASI SON DURUM

        1-Polonya - 18 puan

        2-Brezilya - 17 puan

        3-İtalya 15 puan

        4-Türkiye 13 puan

        6

        5-Çin - 12 puan

        6-Japonya - 12 puan

        7-Kanada 12 puan

        8-ABD - 9 puan

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