Güney Kore uyarlaması

Güney Kore filmi 'Miracle in Cell No. 7'den uyarlanan '7. Koğuştaki Mucize'nin çekimleri devam ediyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği filmde başrolleri Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat paylaşıyor.

Kızıyla çok özel ve güçlü bağı olan masum bir babanın adalet arayışını konu alan ''7. Koğuştaki Mucize'nin oyuncuları hikâyeden çok etkilendikleri için ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin ile çalışmak istedikleri için filmde rol almayı kabul ettiklerini söyledi.