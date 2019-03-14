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29 yaşındaki Jung Joon-young, en az 10 farklı kadınla cinsel ilişki sırasında kayıt yaptığını, bunları cep telefonundaki sohbet uygulamasında arkadaşlarıyla paylaştığını söyledi.
Jung aldığı tepkiler sonrası, videoya aldığı kadınlardan ve hayranlarından özür diledi:
"Kadınları, izinlerini almadan videoya aldım ve sonra görüntülerini paylaştım. Hayatım boyunca, suç oluşturan ahlaksız ve yasa dışı hareketlerim için pişmanlık duyacağım, diz çöküp özür diliyorum" dedi.
Eski kız arkadaşı, 2016'da Jung'un cinsel ilişkilerini izni dışında kameraya aldığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, daha sonra suçlamayı geri çekmişti. Ancak Jung, kız arkadaşının kameraya alındığından haberi olduğunu ve izin verdiğini iddia etmişti.
Jung, 2015 ve 2016 yıllarında işlediği belirtilen suçlar için başkent Seul'de polis tarafından sorgulanmak üzere getirildi.
BİR VAKA DAHA
Güney Kore'nin ünlü pop grubu Big Bang üyesi, gerçek adı Lee Seung-hyun olan Seungri, önce kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş, yazışmaların ortaya çıkmasıyla bazı gece kulüplerinde yabancı yatırımcıların fuhuş yapmasına aracılık ettiği suçlamasının ardından gruptan ayrıldığını açıklamıştı.
Ayrıca Jung Joon-young'un video görüntülerini paylaştığı sohbet programında Seungri'nin de bulunduğu belirtilmişti. Seungri, Güney Kore'nin en büyük müzik gruplarından birinin üyesi olarak ün yapmıştı.
Forbes Magazin, 2016 yılında Big Bang grubunun, Amerika'nın en meşhur erkek grubu olan Maroon 5'ten sonra en çok kazanan grup olduğunu açıklamıştı.
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