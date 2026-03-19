Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Olumsuz hava nedeniyle Güney Marmara-Adalar hattında Avşa 06.00, Marmara 06.45 ve Balıklı 07.45 seferlerini iptal edildi. Erdek 11.00 seferi ise Ekinlik'e uğrayarak tarifesine uygun olarak yapılacak
Giriş: 19.03.2026 - 20:17
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan 06.00, Marmara'dan 06.45 ve Balıklı'dan 07.45 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.
Açıklamanın devamında Erdek'ten 11.00 seferinin ise Ekinlik Adası'na uğrayarak tarifesine uygun şekilde devam edileceği belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ