Güngören'de hiç tanımadığı adama kafa attı, silahla kovaladı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 23 Haziran günü akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Yiğit, çalıştığı ayakkabı dükkanından çıkan Halil Ekin'i tanımadığı halde yanına çağırdı. Ramazan Yiğit, ne istediğini anlamak için yanına gelen Ekin'e bir anda kafa attı. Yiğit, ardından kendine karşılık bile vermeyen Halil Ekin'i belinden çıkardığı silahla kovaladı. Ekin, çalıştığı işyerine kendini atarak saldırıdan kurtulurken, şüpheli Ramazan Yiğit, içinde başka kişilerin de bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşadığı korku dolu anlar sonrası polis merkezine giden Halil Ekin, silahlı saldırgandan şikayetçi oldu. Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, inceledikleri güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliğini belirledikleri Ramazan Yiğit'i Bağcılar'da gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Ramazan Yiğit'in, daha önceden de poliste 30 ayrı suçtan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Yiğit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BAKAR MISINIZ' DEDİ, SONRA BANA KAFA ATTI

Başına gelen olayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Halil Ekin, Çarşamba akşamı akşam saatlerinde aşağı indik. Tanımadığım 4 kişi vardı arabada. İlk defa gördüğüm kişilerden biri, 'Bakar mısın' dedi ve sonra bana kafa attı. Sonra bana silah çekti. Ben koşmaya başladım binanın içine girdim. Onlar da arabaya binip gittiler. Sebebini bilmiyorum, tanımıyoruz, ilk defa gördüğümüz kişiler. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Kaşımdan yara aldım dedi.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yanına çağırdığı kişiye kafa attığı, ardından belinden çıkardığı silahla onu kovaladığı, kaçan kişinin iş yerine kendini attığı görülüyor. Silahlı saldırganın da geldiği otomobil ile olay yerinden ayrılıyor.