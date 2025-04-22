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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güngören'de kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Güngören'de kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

        İstanbul Güngören'de dün akşam saatlerinde 6 katlı bir bina, kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri bina çevresinde önlem alırken, bina sakinleri otellere yerleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 05:31 Güncelleme: 22.04.2025 - 05:31
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        Kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı
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        İstanbul'un Güngören ilçesi Cömerttürk Sokak'ta bulunan 6 katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.

        Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.

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