Kesinlikle tüketmeniz gereken sağlık açısından faydalı tohumlar nelerdir?
Günlük almamız gereken vitaminleri tükettiğimiz gıdalardan tam olarak alamayabiliyoruz. Böyle durumlarda kurtarıcı olarak tohumları tercih edebiliriz. Hem besin değerlerinin yüksek olması sebebiyle hem de atıştırmalık olarak da tüketebileceğimiz için gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Peki, hangi tohumları tüketmemiz gerek? İşte detaylar...
Günün her öğününde yemeklerimizin hem lezzetini hem de besin değerini artırabilecek sağlık açısından çok faydalı olan bazı tohumları öğünlerimize ekleyebiliriz. Vitamin ve mineral yönünden destekleyici olan bu tohumlar hangileridir?
1. Keten Tohumu
Keten tohumları hafif, cevizli ve besin doludur. Sadece 1 yemek kaşığı (7 gram) size lif, protein ve çeşitli vitaminler ile mineraller sağlayacaktır. Keten tohumları tiamin, bakır, manganez, magnezyum, fosfor, selenyum, çinko, B6 vitamini, demir ve folat içerir. Neredeyse tek bir küçük tohumda büyük bir multivitamin varmış gibi!
Özellikle tiamin nispeten yüksek bir konsantrasyondadır ve metabolizmayı ile hücre fonksiyonunu artırdığına inanılır. Sadece 1 yemek kaşığı keten tohumunda günlük ihtiyacınız olan tiaminin yüzde 10'unu alabilirsiniz.
2. Ayçiçeği Çekirdeği
Ayçiçeği çekirdekleri sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda kolesterol seviyelerini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek yüksek seviyelerde omega-6 yağları da içerir.
Bu çekirdekler iltihabı azaltarak kalp hastalığı riskini de azaltabilir. 28 gram ayçiçeği çekirdeğinde tam 6,4 gram omega-6 yağı ve günlük önerilen E vitamini miktarının yüzde 47'si bulunur.
3. Chia Tohumu
Chia tohumları, yaşlanma karşıtı ve kanser karşıtı faydalarıyla bilinen güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu küçük siyah-beyaz tohumlar, kilo kaybı için faydalı hale getiren lif içerir. 2016'da yayınlanan bir çalışma, altı ay boyunca günde 2 yemek kaşığı (30 gram) chia tohumu tüketen kişilerin göbek çevrelerinin %3,5 oranında azaldığını tespit etmiştir.
Tip 2 diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik hastalık riski taşıyan kişiler için, chia tohumlarını smoothielere veya salatalara eklemek lifi artırmanın nispeten kolay bir yolu olabilir. Ayrıca chia tohumu, balık ve deniz ürünlerinde bol miktarda bulunan temel bir yağ asidi olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.
4. Susam Tohumu
İyi bir kalsiyum kaynağı arıyorsanız, mütevazı susam tohumundan başkasına bakmayın. Susam tohumlarına bir hamburger ekmeğinin üstünde aşina olsanız bile, pişmiş sebzelere ve tahıllara serpilebilir veya sos olarak kullanılabilir.
Susam tohumları kalsiyumla doludur ve sadece 1 yemek kaşığında yaklaşık 88 miligram sunar. Ayrıca, yemek kaşığı başına 42 miligram magnezyum ile, Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, kan basıncını düşürmeye yardımcı olma potansiyeline de sahiptirler.
5. Kenevir Tohumu
Protein, lif ve omega-3 ile omega-6 gibi sizin için faydalı olan antioksidanlarla doludur. Sadece 3 yemek kaşığı (30 gram) tohumda yaklaşık 10 gram protein bulunur. Ayrıca tam bir proteindir, yani tüm dokuz temel amino asidin eksiksiz bir setini içerir.
Uzmanlar, diğer faydalarının yanı sıra kenevir tohumlarının kalp sağlığını artırdığına ve belki de Parkinson hastalığı veya Alzheimer hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olduğuna inanıldığını söylüyor. Kenevir tohumları tahıllara, yoğurda veya salatalara bütün olarak serpilebilir veya kenevir sütü haline getirilebilir.
6. Kabak Çekirdeği
Balkabağı çekirdekleri sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığı ve kemik gücü için besin desteği sunar ve hatta kişinin ruh halini iyileştirebilir. Sadece 1 yemek kaşığı (10 gram) balkabağı çekirdeğinde 40 miligram magnezyum bulunur. Magnezyum, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
7. Nar Çekirdeği
Lezzetli yakut kırmızısı meyvenin etiyle kaplı nar çekirdekleri, aynı zamanda bir dizi sağlık faydası da taşıyan hoş bir ikramdır. Nar çekirdekleri, kan basıncından eklem ağrısına kadar her şeye fayda sağlayabilen iltihap giderici özelliklere sahip bir antioksidan olan flavonoidler açısından zengindir.
Bazı çalışmalar, nar çekirdekleri hakkında meme kanseri hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleme potansiyeli ile hafızayı geliştirme yeteneği de dahil olmak üzere umut verici sonuçlar göstermiştir.
Kaynak: Howstuffworks