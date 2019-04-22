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Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. İlk görünüm Koç’ta seyreden Venüs Kiron Merkür kavuşumu ile yaşanıyor. Ay duygusal olarak beslendiğimiz yaşam alanlarını temsil eder. Ateş elementindeki bu görünümle hareketli, duygusal iniş çıkışı yoğun bir günle haftaya başlıyoruz. Akşamüstü Mars ile karşıt, ilerleyen saatlerinde ise Neptün ile görünümde. Öfkeli tutumlar sergileyebiliriz.

Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Krem