- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. İlk görünüm Koç’ta seyreden Venüs Kiron Merkür kavuşumu ile yaşanıyor. Ay duygusal olarak beslendiğimiz yaşam alanlarını temsil eder. Ateş elementindeki bu görünümle hareketli, duygusal iniş çıkışı yoğun bir günle haftaya başlıyoruz. Akşamüstü Mars ile karşıt, ilerleyen saatlerinde ise Neptün ile görünümde. Öfkeli tutumlar sergileyebiliriz.
Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Krem
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ateş burcunda yer alan görünümler sebebiyle canlılık cesaret ve gözü peklik artacaktır. Uluslararası konular, yükseköğretim veya hukuki konularda hareket olası. Akşam saatlerinde bulunduğunuz koşullardan rahatsızlık içsel olarak izole olma arzusu duyabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçaltının tetiklendiği bir gündesiniz. Öfkeli çıkışlar, ani tepkiler olası. İşlerinizin akışı olağandan hızlı gelişecektir. Akşam saatlerinde hayalleriniz sizi meşgul ederken, gerçekleştirme çabası ve inancı tazelenecektir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu uzun vadeli eğitimlere başlamak, yabancı dil öğrenmek için koşullar uygun. Yeni uzmanlık alanlarında haberler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde bireysel arzuların yerini toplumsal konular alacaktır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Statü, bilinirlik ve kariyer alanında hareket olası. Pek çok işi eş zamanlı yapabilirsiniz. Akşam kendinizi bir amaca, ideal ya da inanca adama ihtiyacınız artıyor. Dua, meditasyon için koşullar elverişli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcı enerjilerin yüksek olduğu bu günde romantik konular, yaratıcı beceriler ve spor alanında gelişmeler yaşanabilir. Akşam saatlerinde günlük işleri bırakıp içsel özgürlük, manevi tatmin sağlayan konulara yönelebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu rutin dışına çıkıp özgürleşme arzunuz yüksek. Hedeflerin yenileneceği olaylar gelişirken, harcamalar artabilir. Akşam saatlerinde rasyonel tutumlar yerini kalbin arzularına bırakıyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu neşeli ve hareket halindesiniz. Kısa seyahatler, organizasyonlar gelişebilir. Akşam saatlerinde yaratıcılığınız, esin kabiliyetiniz artıyor. Rutin dışına çıkmak yaratıcı faaliyetler yapmak faydalı olur.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu finansal konularda gelişmeler yaşanabilir. Beklentileri karşılayan haberler alabilirsiniz. Sabah saatlerinde öfkeli çıkışlar, gergin tutumlar olası. Akşam romantik hassasiyetler artabilir. Haz veren konularla uğraşırken anlayış ve şefkat beliriyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşam enerjiniz ve talihiniz yüksek. Çocuksu tutumlar, öfkeli çıkışlar gelişebilir, yaratıcı becerilere yoğunlaşın. Gün boyu hareket ihtiyacınız var. Akşam manevi konular, ruhsal arayışlar ve öze dönme arzusu artacaktır.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu rutinleriniz alışılandan daha kolay ilerliyor. Bugün süzen bozma ve yenilenme ihtiyacınız var. Önemli olaylar peş peşe gelişebilir. Akşam rasyonel aklın yerini kalbi tutumlar ve sezgiler alıyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli sosyal etkinlikler, sergiler, açılışlara katılabilirsiniz. Gün boyu bağımsızlık ihtiyacınız yüksek. Akşam bireysel hedeflerinize katkı sağlayan olaylar, manevi gelişmeler yaşanabilir. Yüksek maddi hedeflerin yerini içsel hazlar alıyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sosyal sorumluluklar sizi meşgul edebilir. Günü verimli geçirmek için enerjinizin dağılmamasına dikkat edin. Akşam kendi kendinize kalma arzunuz artıyor. Duyguları yoğun yaşayabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.