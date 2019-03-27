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Güne Ay Jüpiter kavuşumu ile başladık. Ancak Ay 12.40-16.40 arası boşlukta. Enerji yüksek ancak yönsüzlük ve kararsızlık olası gözüküyor. Venüs Balık burcuna ilerledi; yüceldiği bu burçta koşulsuz sevgiyi anlatır. Platonik aşklar, tatmin edici ilişkilere duyulan özlem açığa çıkıyor. Uyum ve huzur arayışında artış olacağı için söylemlere bu enerji yansıyacaktır. Akşamüstü Merkür düz harekete geçmek üzere durağan pozisyona ilerliyor. Retro iken objektif algı özelliğini, rasyonelliğini kaybetmiş olan Merkür şimdi Balık’ta durağan konumda sezgiler ve mantık arasında sıkışıyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Pastel pembe