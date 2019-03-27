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Güne Ay Jüpiter kavuşumu ile başladık. Ancak Ay 12.40-16.40 arası boşlukta. Enerji yüksek ancak yönsüzlük ve kararsızlık olası gözüküyor. Venüs Balık burcuna ilerledi; yüceldiği bu burçta koşulsuz sevgiyi anlatır. Platonik aşklar, tatmin edici ilişkilere duyulan özlem açığa çıkıyor. Uyum ve huzur arayışında artış olacağı için söylemlere bu enerji yansıyacaktır. Akşamüstü Merkür düz harekete geçmek üzere durağan pozisyona ilerliyor. Retro iken objektif algı özelliğini, rasyonelliğini kaybetmiş olan Merkür şimdi Balık’ta durağan konumda sezgiler ve mantık arasında sıkışıyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Pastel pembe
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Venüs bulunduğu evde başkalarına karşı içten davranma, barış ve huzur yaratma arzunuzu artırıyor. Gün boyu kendinizi adayacağınız yeni ideallere yönelirken ruh beden dengesine odaklanın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun yöneticisi Venüs yüceldiği yerde size uyum ve huzuru deneyimleyeceğiniz ekip çalışmaları, gruplar ve arkadaşlıklar için imkanlar sunuyor. Gün boyu beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Toplumsal beklentilerin açığa çıktığı bir gündesiniz. Özveri gerektiren işler gelişebilir. Akşamüstü statü konusunda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Otoritenizle ilişkiler yumuşuyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyunca karşıt fikirler arasında kaybolmuş hissedebilirsiniz. Farklı inanıştan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Günü deneyim zenginliği ve farklı kültürlerin bir araya gelişi olarak değerlendirmek faydalı olur.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu finansal konularda hareket yaşanabilir. Bireysel beklentilerle başkalarının arzuları çatışırsa eş ya da partnerinizle ilgili hassasiyetler olası. Birikmiş ifade edilmemiş duygular bugün açığa çıkabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
İlişkilerde uyum ve dengenin sağlanacağı koşullar gelişiyor. Sabah saatlerinde yaşanan gelişmeler sizi memnun edebilir. Yarım kalan işler, anlaşma, teklif ve ya sözleşmelerde gelişmeler olası.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili haberler sizi memnun edecektir. Çalışma ve üretim konularında gelişmeler, huzurlu bir ortam yaratma imkanları beliriyor. Yarım kalan eğitimler, seyahat planlarını gözden geçirebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu romantik konularda gelişmeler olası. Zevk ve keyfe aşırı düşkünlük harcamalarda ciddi artışa sebep olabilir. Akşam saatlerinde önemli anlaşmalarda karara varılabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Venüs Balık burcunda yaşam alanınızda huzur ve uyum yaratmaya yardımcı oluyor. Ailevi konularda süren hassasiyetler dengeye ulaşabilir. Talihli bir gündesiniz, bir süredir gündeminizde olan konularla ilgili gelişmeler olası.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Yakın çevrede iletişimin uyumlu ve huzurlu olduğu bir dönem başlıyor. Kültürel aktivitelere yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Uzun vadeli planlarda değişiklikler olabilir. Uluslarası konularda gelişmeler olası.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Finansal konularda olumlu bir sürece giriyorsunuz. Geçmişten gelen projeler harekete geçebilir. Ön hazırlıklarını tamamladığınız işleri gözden geçirin, gelir elde etmek için koşullar elverişli.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Kendinizi rahat ifade edeceğiniz koşullar gelişiyor. Desteklenme arzunuzun karşılanacağı bir döneme giriyorsunuz. Kriz yönetimi konusunda yardım alabilir, finansal kaynaklarınızı artırabilirsiniz.
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