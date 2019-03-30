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Ay Kova burcunda ilerliyor. İlk görünümünü Boğa’daki Uranüs ile yapıyor. Gün boyu özgürleşme arzuları ve sistem tartışmaları yaşanabilir. Seçim öncesi gerginlikler taşkınlıklar ve sert söylemler gelişiyor. Konfor alanlarımız takılıp kalırsak hırslı tutumlar öne çıkacaktır. Sürekli isyan ve eleştiri halinde olup yerine bir fikir koymazsak kendimize zarar veririz. Kovada İlkeler, toplumsal konular ön plana çıkarken, ortak amaçlar doğrultusunda çalışmak önem kazanıyor. Teknoloji merakı artıyor. İlişkilerde özgürleşme arzuları olası. Finansal tedbirleri gözetmek, borç alacak konularında dikkatli olmak faydalı olur. Gün boyu eşitlikçi, dengeli vasıflarımızla, sürekli karşıt fikir geliştiren, aksi güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Açık mavi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bugün işe ve sorumluluklara sahip çıkıp, gelir ve gider dengesini ayarlamalısınız. İhtiyaçları doğru tespit edememekten ani ve yüksek harcamalar yapabilirsiniz. Gün boyu stresi dönüştürmek ve odağı korumak önemli.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu yenilenme arzularınız önemli değişiklikler yapmanızı sağlayacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Geçmiş alışkanlıkların, pişmanlıkların ve suçluluk duygularının güne yansıyıp algınızı bozmasına izin vermeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bugün fiziksel arzularınızda değişimler yaşanırken hayatın madde tarafıyla mana tarafını dengelemek önem kazanıyor. Başkalarının eksiklerine takılıp kendinizi ve etrafı zorlamayın. İçe bakış ve kendi eksiklerini doğru tahlil etme önem kazanıyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu Toplumsal konulardaki duyarlılığınız artarken, bu konularda daha aktif tutumlar sergileyeceksiniz. Kaygıya dayalı içsesiniz yapılması gerekenleri yüksek sesle hatırlatıp kafa karışıklığına yol açabilir. Dengeyi korumak önemli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sizi sınırlayan koşullarda değişiklikler, profesyonel yaşantınızda yeni konular, uzmanlık alanları beliriyor. İhtiyaçları doğru tespit etmek önemli. Bireysel amacınız netleşmediyse bugün destekleyici koşullar gelişebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Zihniniz soyut gerçekleri kabul edip içselleştirdikçe bakış açınız genişliyor. Yabancılar, üniversiteler, yeni eğitimler, yurtdışı konularında gelişmeler olası. Aileden veya çocukluk çağından gelen inançlar kendinizi geliştirmenize engel oluyorsa bugün yüzleşmek için koşullar elverişli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu kimliğinizin zayıf yönleriyle yüzleşip bağlanma sorunlarını çözebilirsiniz. Kendinize adil olmayı öğreneceksiniz. Duygusal tıkanıklıklar, ifade edilmemiş düşünceler kafa karışıklığı ve amaç yoksunluğu yapabilir. İfade gün boyu önemli.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Yakın çevrede karşılıklı anlayış sorunları yaşanabilir. Dogmatik inançlarınız algınızı gölgelemesin. Sorunlara doğru yaklaşım gün boyunca önemli. Desteklenme arzunuzun destekleme güdüleriyle bütünleşmesi gerekecek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu işinizin yaşam amacınıza olan katkısı önem kazanacak. Kendi kendinizin otoritesi olup bağımsız çalışmak isteyebilirsiniz. Zihniniz karışık, odaklanma sorunu uygun seçimler ve doğru kararlara engel oluyor. Duru bir zihin için rutin dışı faaliyet faydalı olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bilinçsiz yaklaşımlarınızın ve sorumluluk adına sürdürdüğünüz ilişkilerin farkına varıp bırakma yoluna gidebilirsiniz. Zihniniz karşıt fikirler üretiyor. Kendinizi ve etrafı sürekli sorgulayıp yorabilirsiniz. Suçluluk duygusuyla alınmış mesuliyetleri gözden geçirin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu kendinize odaklısınız. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir. Öğrendiğiniz konularda derinleşmeden yol alma sabırsızlığı içindeyseniz hedeflerinizi gözden geçirin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bugün kendi ihtiyaçlarınız konusunda daha geniş gönüllü davranacaksınız. Geçmişten gelen suçluluk, değersizlik ve kıskançlık duyguları yüze çıkabilir. Suçlu ya da sorumlu aramadan zihin berraklığına odaklanmak faydalı olur.
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