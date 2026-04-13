Bugünkü maç takvimi 13 Nisan 2026: Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?
13 Nisan 2026 Pazartesi günü futbol dünyasında heyecan dorukta. Avrupa'nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar oynanırken, Türkiye'de Süper Lig ve 1. Lig'de önemli mücadeleler sahne alacak. Futbolseverler "bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi maçları...
Spor dünyasında gözler 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Manchester United - Leeds United, Fiorentina - Lazio ve Levante - Getafe karşılaşmaları günün öne çıkan mücadeleleri olurken; Türkiye’de Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ve 1. Lig’de Samsunspor, Sakaryaspor ile Amedspor’un kritik sınavları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. 13 Nisan maç programı, gün boyunca sporseverlere yüksek tempolu ve heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte bilgiler...
13 NİSAN PAZARTESİ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig:
20:00 | İkas Eyüpspor - Samsunspor (beIN SPORTS 1)
20:00 | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (beIN SPORTS 2)
1. Lig:
16:00 | Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor (TRT Spor / beIN SPORTS MAX 1)
17:00 | BB Erzurumspor - Boluspor (TRT Spor / beIN SPORTS MAX 2)
20:00 | Amedspor - Ümraniyespor (TRT Spor / beIN SPORTS MAX 1)
20:00 | Sakaryaspor - Esenler Erokspor (TRT Avaz / beIN SPORTS MAX 2)
İngiltere - Premier Lig:
22:00 | Manchester United - Leeds United (beIN CONNECT / beIN SPORTS 3)
İspanya - LaLiga:
22:00 | Levante - Getafe (S Sport / S Sport Plus)
İtalya - Serie A
21:45 | ACF Fiorentina - Lazio Rome (S Sport 2 / S Sport Plus)
19.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (Basketbol Ligi) beIN Sports
19.00 Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana (Sultanlar Ligi) TRT Spor Yıldız