Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu! Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

Habertürk Giriş: 16.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:14 facebook

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