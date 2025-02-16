Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasının 3. gününde oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
13.30 Hatayspor - Alanyaspor: Claudio Pereira (VAR) - Bersan Dursan (AVAR)
16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Mateo Busquets Ferrer (VAR) - Erkan Engin (AVAR)
16.00 Konyaspor - Samsunspor: Johann Pfeifer (VAR) - Kerem Ersoy (AVAR)
19.00 Fenerbahçe - Kasımapaşa: Daniel Stefanski (VAR) - Abdullah Buğra Taşkınsoy (AVAR)