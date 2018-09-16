16 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında Beşiktaş'ın kendi evinde aldığı Yeni Malatyaspor galibiyetinin yankıları vardı. Öte yandan gazeteler, Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasında yıldızlaşan genç oyuncu Ozan Kabak da geniş yer ayırdı
1
1|11
FANATİK GAZETESİ
HİZMETTE SINIR YOKTUR
Dünya markası Pepe, dün gece yine Kartal'ı canlandıran adam oldu. Savunmadaki görevini kusursuz yapan Portekizli, bu sezonki 5.golünü atarak Yeni Malatya'nın şifresini çözen yıldızdı
2
2|11
FOTOMAÇ
SEVDİM SENİ BİR KERE
Beşiktaş, Yeni Malatya engelini kayıpsız geçerken, ligde iki haftanın ardından galip geldi. Kartal'da hakem Halil Umut Meler'in hatası yüzünden Medel, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü
3
3|11
AMK
GÜNEŞLİ GÜNLER
İki haftadır kazanamayan Beşiktaş, kara bulutları dağıttı. Evinde ağırladığı Yeni Malatya önünde oldukça zorlanan Kara Kartal, ikinci yarıda uyandı. Golcü Pepe, Q7'nin ortasında kaleciyi avladı. Medel kızarınca 10 kişi kalan siyah-beyazlıları Babel rahatlattı. Giulherme'nin golü skoru tamamlandı
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
NEFES NEFESE 3 PUANA
İlk yarı sıradan, ikinci yarı müthişti. Baskıyı kuran Beşiktaş, aradığı gole Pepe ile ulaştı. Medel ikinci sarıdan atıldı ama Kartal, Babel ile 2-0'ı buldu. Malatya, Guilherme ile farklı 1'e indirdi ancak atakları beraberliğe yetmedi. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi moral kazandı.
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
TERİM HAYALİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
2000 yaş grubundan önce Yunus Akgün, şimdi de Ozan Kabak'ı takıma kazandırdı. Ozan, U17 Milli Takımı'nda herkesin dikkatini çekti. Fatih Terim, "Bir hayalim var" diyerek, Galatasaray'a altyapıdan yeni oyuncular kazandırmak istediğini söylemişti. Tecrübeli hoca, Yunus Akgün'den sonra Ozan Kabak'ı da sahneye çıkardı. Ozan, Terim'in kendisinin kurup üzerine titrediği 2000 jenerasyonundan...
6
6|11
MİLLİYET SPOR
'COCU SİHİRBAZ DEĞİL'
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Hollandalı teknik adama destek verilmesi, sabır gösterilmesi gerektiğini savundu. Teknik direktör Cocu'nun işinin çok zor olduğunu dile getiren Damien Comolli, "Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa sürede bir takımı yaratmak zor... Oyuncular, çok güzel bir kaynaşma ve arkadaşlık olduğu, bunu sahaya yansıyacağını da söylediler" dedi
7
7|11
MİLLİYET SPOR
KIRMIZI ÇİZGİ
Beşiktaş ikinci yarısı nefes kesen maçta 10 kişi kalmasına rağmen Malatya'yı devirmeyi başardı, rahat bir nefes aldı. Süper Lig'in son 2 haftasında 5 puan bırakan Kartal ilk yarıda pozisyon üretmekte zorlanırken, ikinci devreye fırtına gibi başladı, Pepe'nin kafasıyla üstünlüğü yakaladı. Medel'in 75'te atılmasıyla sarsılan siyah-beyazlılar, Babel'le farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sayısı bir kez daha panik yaratsa da Kartal geceyi kayıpsız kapattı
8
8|11
SABAH SPOR
KARTAL'A HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Beşiktaş, üst üste kayıpların ardından Yeni Malatya'yı devirdi. Vodafone Park'ta Pepe ile öne geçen siyah-beyazlı ekip, Medel atıldıktan sonra Babel'le iki farkı yakaladı. Konuk ekip tek golünü Guilherme ile buldu
9
9|11
SABAH SPOR
GÜNEŞ PATLADI
Beşiktaş'ın teknik patronu hakemlere tepki gösterdi. Medel'in kırmızısıyla ilgili hakemleri eleştiren Şenol Güneş: "Makinede sorun yok, gösteriyor. Hatayı insanlar yapıyor. VAR sistemini doğru bulmuyorum."
10
10|11
VATAN - ŞAMPİY10
SABRIN SONU OZAN KABAK
G.Saray'ın genç yıldızı tırnaklarıyla kazıyarak geldi, formayı kaptı. Kamp için gün sayarken, U18 Milli Takımı'nda sakatlık şoku yaşayan 18 yaşındaki oyuncu çalışmaktan hiç vazgeçmedi. Emeğinin karşılığını Kasımpaşa maçında 11'de forma giyerek alan Ozan herkesin takdirini kazandı
11
11|11
VATAN - ŞAMPİY10
KARTAL ARADAN 3 PUANLA SIYRILDI
Milli maçlar öncesi 2 maçta 4 puan kaybeden Beşiktaş, Evkur Yeni Malatya zaferiyle kendine geldi. İlk yarısı golsüz geçilen maçta siyah-beyazlılar golcü stoperi Pepe ile öne geçti. Medel'in tartışmalı atılmasına rağmen Babel'le 2-0'ı bulan Beşiktaş'ta Guilherme'nin golü de derbi öncesi moralleri bozmadı
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.