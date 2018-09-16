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MİLLİYET SPOR

'COCU SİHİRBAZ DEĞİL'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Hollandalı teknik adama destek verilmesi, sabır gösterilmesi gerektiğini savundu. Teknik direktör Cocu'nun işinin çok zor olduğunu dile getiren Damien Comolli, "Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa sürede bir takımı yaratmak zor... Oyuncular, çok güzel bir kaynaşma ve arkadaşlık olduğu, bunu sahaya yansıyacağını da söylediler" dedi