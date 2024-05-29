Gupse Özay: Beni evden çıkarmak mümkün değil

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gupse Özay, katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özay, "Ödülleri bayıla bayıla alıyorum. Yoksa beni evden çıkarmak mümkün değil. Karı - koca ödüllü olduğumuz için ödüller odada duruyor. Bir sırada duruyor" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay, ayrıca "Dizi ve bir animasyon projem var. Bitirmeden söylemiyorum. Totem gibi bir şey. Filmler 2025 - 2026'da gelecek" diye konuştu.