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DHA

Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda çocukların montuna gizlenmiş 4.5 kilo reçine esrar ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak gümrük sahasındaki yolcu salonuna gelen iki kişi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli değerlendirilerek takibe alındı. Bagajların kontrolü sırasında görevli memurun şüphelenmesi üzerine şüphelilerden birinin montunda arama yapıldı.

ÇOCUKLARIN MONTLARINA DA GİZLEMİŞLER

Yapılan aramada montun iç astarına gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan tespitin ardından kaçmaya çalışan diğer şüpheli de ekiplerce yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, montunun içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelilerin beraberindeki 3 ve 6 yaşlarındaki iki küçük çocuğun montlarını inceleyen ekipler, çocukların da montlarına da uyuşturucu madde gizlendiğini tespit etti. Yapılan ölçüm ve analizler sonucu toplam 4,5 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.