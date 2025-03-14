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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Gürcan Bilgiç: Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık - Futbol Haberleri

        Gürcan Bilgiç: Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık

        Fenerbahçe, Rangers'a penaltı atışları sonucu mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Karşılaşmayı Oğuz Çetin ve Gürcan Bilgiç, HT Spor'da yayınlanan Çevre Kontrolü programında değerlendirirken, her iki isim de Mourinho'nun oyun planını övdü. İşte o sözler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 03:01 Güncelleme: 14.03.2025 - 03:02
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        "Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık"
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        Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Rangers'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarını 3-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

        Karşılaşmayı Gürcan Bilgiç ve Oğuz Çetin, HT Spor ekranlarında yayınlanan ve Ata Selçuk'un sunduğu Çevre Kontrolü programında değerlendirdi.

        OĞUZ ÇETİN: MOURINHO YAPABİLECEĞİNİN MAKSİMUMUNU YAPTI

        "Maçı 90 dakikada bitirme şansı elimizdeydi. Kaldı ki uzatmalarda yine büyük şanslar elde ettik. Bugün Mourinho yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Takımını hazırlayış şekline ve ortaya konan performansa söylenecek bir şey yok. Maçı kazanma adına her türlü hamleyi yaptı"

        GÜRCAN BİLGİÇ: MOURINHO'NUN BİR STRATEJİ KURDUĞUNU ANLADIK

        "3-1'e rağmen rövanş için umutluydum. Dakikalar ilerledikçe Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık. Mourinho oyunun uzatmaya gidebileceğini hesap etmiş, oyuncularını bu uzatma bölümü için diri tutmayı düşünmüş. Uzatmanın son bölümünde yaptığı Mert Hakan, İrfan Can Kahveci değişikliğiyle de doğru bir hamle yaptı"

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