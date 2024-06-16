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        Haberler Magazin Gürkan Uygun'un Bordum'da aile saadeti - Magazin haberleri

        Gürkan Uygun'un aile saadeti

        Gürkan Uygun, eşi Şebnem Uygun ve oğlu Mavi ile Bodrum, Ortakent'te görüntülendi. Ailesiyle keyifli vakit geçiren Uygun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:58
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberinde göre; Gürkan Uygun, eşi Şebnem Uygun ve oğlu Mavi ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

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        Gürkan Uygun, ailesiyle Ortakent'teki bir plajda objektiflere yansıdı.

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        50 yaşındaki oyuncu, eşi ve oğlu ile birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkardı.

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        Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun'un sırtına yaptırdığı büyük melek kanatları ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun ailesiyle geçirdiği keyifli anlar objektiflere böyle yansıdı.

        #gürkan uygun
        #Şebnem Uygun
        #Mavi Uygun
        #BODRUM
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