Gürkan Uygun'un aile saadeti
Gürkan Uygun, eşi Şebnem Uygun ve oğlu Mavi ile Bodrum, Ortakent'te görüntülendi. Ailesiyle keyifli vakit geçiren Uygun, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı
Giriş: 16.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:58
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberinde göre; Gürkan Uygun, eşi Şebnem Uygun ve oğlu Mavi ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Gürkan Uygun, ailesiyle Ortakent'teki bir plajda objektiflere yansıdı.
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50 yaşındaki oyuncu, eşi ve oğlu ile birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkardı.