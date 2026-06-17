Gürsel Tekin, CHP’de kurultay krizinin altı kişilik heyetle çözülmesini önerdi

CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP’de yaşanan kurultay ve disiplin tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, partinin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini belirterek, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği üçer isimle sürecin çözülmesi ve “tertemiz delegeyle” kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu.

“SİYASİ PARTİLERİN DE ANAYASASI TÜZÜĞÜDÜR”

CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, siyasi partilerin işleyişinde tüzüğün önemine dikkat çekerek, “Bir ülkenin anayasası ve hukuku varsa siyasi partilerin de anayasası ve tüzüğü vardır” dedi.

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Özgür Özel döneminde çok sayıda kişinin partiyle ilişkisinin kesildiğini savunan Tekin, “Keyfe keder 1800 kişi, hiçbir disiplini hak edecek bir şeyi olmamasına rağmen partiden uzaklaştırıldı. Bunu hiçbir parti kaldıramaz” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET HAKARET DEĞİLDİR”

Parti içi muhalefetin doğal olduğunu ancak bunun hakaret ve küfür diliyle yürütülemeyeceğini belirten Tekin, CHP geleneğinde saygılı bir siyasi dilin esas olduğunu söyledi.

Tekin, “CHP’de bugüne kadar sayınla başlar, sayınla biter. Elbette muhalefet olur. Muhalefet; küfür, hakaret ve insanları aşağılamak değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“KONGRE SÜRECİNDE BİZE LİSTE VERİLMEDİ”

Kongre sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, savcılığın CHP’ye yazı yazdığını ve kongreyle ilgili liste talep ettiğini öne sürdü. Buna rağmen listenin gönderilmediğini iddia etti.

Tekin, kendilerinin süreci kriz çıkarmadan çözmek istediğini belirterek, “Biz el ele tutuşarak gideceğiz, maksadımız sorun yaratmak değil, sorunu çözmek dedik” ifadelerini kullandı.

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“SORUNLARIN BİTMESİ İÇİN ÇABA SARF ETTİK”

Göreve geldikleri günden bu yana olağanüstü çaba sarf ettiklerini söyleyen Tekin, CHP içindeki tartışmaların kişisel değil, kurumsal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Tekin, “Ben CHP’liyim. Sorunların bitmesi konusunda olağanüstü çaba sarf ettik. Bizi ilgilendiren partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir” dedi.

“İTİRAFÇI İDDİALARI SORGULANMALI”

İBB soruşturması ve bazı isimlere yönelik iddialara da değinen Tekin, parti içinde adı geçen kişi ve iddiaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini savundu.

Tekin, “İddiaların yanlış olduğunu varsayalım, neden disiplin işletilmedi? Sorgulamayalım mı? Somut ve ikna edici deliller varsa elbette partiyle ilişkileri kesilir” diye konuştu.

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“GERÇEKLERİ KAPATAMAZSINIZ”

CHP’nin özeleştiri yapması gerektiğini vurgulayan Tekin, siyasetin kişisel zenginleşme aracı olmadığını söyledi. Tekin, hata yapanların da parti geleneği içinde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

“Gerçekleri kapatamazsınız” diyen Tekin, “Siyasetçi namusuyla, haysiyetiyle ya siyaset yapacak ya da siyasetten çıkacak. CHP kendini arındırmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL ELBETTE SORUMLUDUR”

Özgür Özel’in parti genel başkanı olarak süreçten sorumlu olduğunu belirten Tekin, genel başkanlık makamının yalnızca siyasi değil, kurumsal sorumluluk da taşıdığını ifade etti.

Tekin, “Partinin genel başkanı kimse sorumlu odur. Genel başkan, kurumsal kimliğin lideridir ve her şeyden sorumludur” dedi.

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“CHP’Yİ DAĞITMADAN ÇÖZÜM BULMALIYIZ”

CHP’de yaşanan gerilimin partiye zarar vermeden çözülmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, temel amaçlarının partiyi dağıtmadan ve kardeşlik hukukunu bozmadan çıkış yolu bulmak olduğunu söyledi.

Tekin, “Şu anda bizim bir an önce CHP’yi dağıtmadan, parçalamadan, kardeşlik hukukunu bozmadan bu sorunu çözmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT DELEGEYLE KURULTAY YAPILAMAZ”

Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, mevcut delege yapısıyla sağlıklı bir kurultay yapılamayacağını savundu. Bazı delegeler hakkında tedbir ve soruşturma bulunduğunu, bazı delegelerin ise farklı partilere geçtiğini söyledi.

Tekin, “196 delegede tedbir var, 160 delege soruşturma dosyasında, 28 delege AK Parti’ye geçmiş, 44 delege tutuklu. Böyle bir ortamda bu kadar sorunlu hale gelmiş delegeyle kurultay yapma şansınız var mı?” dedi.

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“ALTILI HEYETLE SÜREÇ YÖNETİLSİN”

Tekin, çözüm önerisi olarak Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun üçer isim belirlemesini önerdi. Bu altı kişilik heyetin 81 ilde süreci yöneterek yeni kongre takvimi oluşturabileceğini söyledi.

Tekin, “Sayın Özgür Özel 3 kişi belirlesin, sayın Kılıçdaroğlu da 3 kişi belirlesin. 6 kişi çok kısa süre içinde 81 ilde sorunu çözsün, yeni mahalle, il kongresi ve kurultaya gidelim” çağrısında bulundu.

“SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM”

Özgür Özel’in dokunulmazlığına ilişkin tartışmalara da değinen Tekin, sorunlu olduğu söylenen bir yargı düzeninde dokunulmazlıkların keyfi biçimde kaldırılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Tekin, Özel’i sağduyuya davet ederek, “Sayın Özgür Özel’i arkadaşı ve yoldaşı olarak sağduyuya davet ediyorum. Bu saatten sonra kötü sözler ne arkadaşlarımıza ne partimize fayda sağlar” ifadelerini kullandı.

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“KIZGINLIKLAR KISA SÜREDE GEÇECEKTİR”

CHP’nin geçmişte de zor dönemlerden geçtiğini hatırlatan Tekin, partinin bu süreci de aşabileceğini söyledi. CHP’nin tarihsel kimliğine vurgu yapan Tekin, partinin liderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade etti.

Tekin, “CHP sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Ancak çok kısa sürede kızgınlıklar ve öfkeler gidecektir. CHP’nin lideri Atatürk’tür” dedi.

“AYRILIĞIN FAYDASI OLMAZ”

Parti içindeki ayrışmaların seçmenin duygularını incitmeden yönetilmesi gerektiğini belirten Tekin, kopuşların CHP’ye fayda sağlamayacağını söyledi.

Tekin, “Ayrılıklar da olabilir ama bunun seçmenin duygularını incitmeden yapılması gerekirdi. Ayrılışın CHP’ye de kimseye de faydası olmaz. Herkesi sağduyuya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.