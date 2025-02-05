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        Haberler Bilgi Gündem Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Gürsoy Yalçın neden öldü, hastalığı neydi?

        Sergen Yalçın'ın acı günü! Gürsoy Yalçın kimdir?

        Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın'ın vefatı futbol camiasını yasa boğdu. Bir dönem futbolcu olarak birçok takımda forma giyen Gürsoy Yalçın, futbol kariyerinin ardından sonrasında oyuncu gözlemcisi olarak görev aldı. Peki, "Gürsoy Yalçın kimdir?" İşte Gürsoy Yalçın'ın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 19:23 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:23
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        Gürsoy Yalçın kimdir?
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        Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi altına olan Gürsoy Yalçın vefat etti. Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın Futbol hayatına 1996 yılında Beşiktaş'ta başladı. Yalçın'ın vefatı, "Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşındaydı? Gürsoy Yalçın neden öldü, hastalığı neydi?" sorularını gündeme getirdi. İşte Gürsoy Yalçın'ın biyografisi...

        GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

        Gürsoy Yalçın, 1977 yılında dünyaya geldi.

        Futbol hayatına 1996 yılında Beşiktaş'ta başladı. Profesyonel kariyeri boyunca Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi kulüplerde forma giydi.

        2001 yılında futbolu bırakan Gürsoy Yalçın, sonrasında oyuncu gözlemcisi olarak görev aldı.

        GÜRSOY YALÇIN NEDEN ÖLDÜ?

        Gürsoy Yalçın 47 yaşında hayatını kaybetti.

        Yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören Yalçın’ın, son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.

        İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİBEN DEFNEDİLECEK

        Gürsoy Yalçın'ın cenazesi 6 Şubat Perşembe (yarın) günü, ikindi namazına müteakiben Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak. Yalçın'ın naaşı Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedilecek.

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