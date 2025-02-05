Sergen Yalçın'ın acı günü! Gürsoy Yalçın kimdir? Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın'ın vefatı futbol camiasını yasa boğdu. Bir dönem futbolcu olarak birçok takımda forma giyen Gürsoy Yalçın, futbol kariyerinin ardından sonrasında oyuncu gözlemcisi olarak görev aldı. Peki, "Gürsoy Yalçın kimdir?" İşte Gürsoy Yalçın'ın hayatı ve kariyeri...

Habertürk Giriş: 05.02.2025 - 19:23 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL