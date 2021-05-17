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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Son dakika: Adıyaman'da gürültü kavgası cinayetle bitti - Haberler
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Adıyaman’da gürültü kavgası cinayetle sonlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aynı binada oturan komşular arasında çıkan gürültü kavgası cinayetle bitti. Mehmet Ali Çelik, komşusu Hasan Çelik'i bıçakladı. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

VAHŞET! Son dakika: Adıyaman'da gürültü kavgası cinayetle bitti - Haberler
İHA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aynı binada oturan komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesi Girne Mahallesi 6022 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada oturan ve akraba olan iki aile arasında görülü yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda, iddiaya göre Mehmet Ali Çelik, yanında getirdiği bıçakla Hasan Çelik'e (40) saldırdı.

Sesleri duyan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan Çelik, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali Çelik'in ise olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya gittiği, ardından polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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