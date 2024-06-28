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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürültü kavgasında bir aileyi yok etti! Tahsin Ünsür'e istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!

        Ankara'da, komşusunun çocuklarının yaptığı gürültüye sinirlenerek, 2'si çocuk, 5 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 73 yaşındaki Tahsin Ünsür hakkında, 'kasten öldürme', 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 5 kez müebbet hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:31
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        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
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        Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Kader Apartmanı'nda, geçen yıl 22 Kasım’da, Tahsin Ünsür (73), çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı.

        BİR AİLEYİ SİLAHLA YOK ETTİ

        73 yaşındaki Tahsin Ünsür, evlerinin içine girip 5 kişilik aileyi katletmişti.
        73 yaşındaki Tahsin Ünsür, evlerinin içine girip 5 kişilik aileyi katletmişti.

        DHA'da yer alan habere göre Ünsür, yanında bulunan av tüfeği ile üst kata çıkarak Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye Turgut (71), eşi Sunay Turgut (40), oğlu Mustafa Turgut (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

        İDDİANAME TAMAMLANDI

        Öldürülen Hamdi Turgut, 41 yaşındaydı.
        Öldürülen Hamdi Turgut, 41 yaşındaydı.

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tamamlanan iddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        ÜÇ KARDEŞ OYUN OYNUYORMUŞ

        Öldürülen Mustafa Turgut, 13 yaşındaydı.
        Öldürülen Mustafa Turgut, 13 yaşındaydı.

        Hazırlanan iddianamede, Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut'un (10) otizmli kardeşleriyle evde oyun oynadıkları sırada gürültü yapmalarından dolayı sanık Ünsür'ün rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

        "BEN BUNLARI ÖLDÜRECEĞİM"

        Balkona çıkıp yardım isteyen 11 yaşındaki Ceyda Turgut da katledildi.
        Balkona çıkıp yardım isteyen 11 yaşındaki Ceyda Turgut da katledildi.

        Ünsür'ün bu konuda sıklıkla Turgut ailesini uyardığı anlatıldı. Ünsür'ün uyarılarının karşılıksız kaldığı belirtilen iddianamede, bina yöneticisi E.Ö.'ye, 'Ben bunları öldüreceğim, eşim bunların yüzünden öldü' dediği ifadesi yer aldı.

        EVİN İÇİNE GİRİP TETİĞE BASMIŞ

        22 Kasım 2023’te saat 23.45 sıralarında üst kattan ses gelmesi nedeniyle sanık Ünsür'ün yanına tüfek ve 14-15 fişek alarak, komşularının kapısına gidip içeri girdiği ve aile bireylerine ateş açtığı kaydedildi.

        "DEFALARCA KENDİLERİNİ UYARDIM"

        İddianamedeki savcılık ifadesine göre, Tahsin Ünsür, olaydan sonra pişman olduğunu belirterek, "Üst katta oturan Turgut ailesinin çocukları günün her saatinde oyun oynayarak ses yapıyorlardı. Defalarca kendilerini uyardım; komşular aracılığıyla ricada bulunduğum halde sesler kesilmedi.

        "KENDİSİ BENİ EVE DAVET ETTİ"

        Eşimin vefatından sonra bu seslere tahammül edemedim. Olay günü de yukarıdan gelen sesler nedeniyle uyuyamadım. Dedemden kalma kırma av tüfeğini ve 14-15 adet domuz kurşununu yanıma aldım. Komşunun zilini çaldım, kapıyı Hamdi Turgut açtı. Kendisi beni içeri davet etti.

        "TÜFEĞE FİŞEK YERLEŞTİRİP ATEŞ ETTİM"

        Çocukları salonda top oynadığı için uyuyamadığımı söyledim. Hamdi Turgut ise 'Benim çocuğum top oynamasın mı?' diyerek üzerime yürüdü. Av tüfeğini çıkartarak Hamdi'ye tek el ateş ettim. Hemen sonrasında tüfeğe bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim, av tüfeğine tekrar fişek yerleştirerek Sunay Turgut'a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

        "HEPSİNİ ÖLDÜRDÜM, ŞİMDİ KİMİ ARIYORSANIZ ARAYIN"

        Tanıklardan S.Y. ise savcılıkta verdiği ifadesinde, olay günü parkta arkadaşlarıyla otururken silah ve bağrışma sesleri duyduğunu söyleyerek, "Sesin geldiği apartmanın arka tarafına baktığımda ikinci katta Sunay'ın 'İmdat kocamı vurdu öldürdü, beni de öldürecek komşular, polisi arayın' diye bağırdığını duydum. Binanın içerisine girdiğimde Tahsin Ünsür'ün elinde bulunan tüfeği önüne atarak 'Hepsini öldürdüm, şimdi kimi arıyorsanız arayın' dedi ve evine gitti" ifadelerini kullandı.

        AYRI AYRI 5 MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Sanık Ünsür hakkında, 'kasten öldürme', 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 5 maktul için ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

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