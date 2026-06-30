Gustavo Alfaro: Direnmek bizim kimliğimize işlemiştir, kanımızda var
Paraguay Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Almanya'ya karşı elde ettikleri zaferi değerlendirdi. Acı çekmeden hiçbir şeyi başaramadıklarını belirten Alfaro, "Direnmek bizim kimliğimize işlemiştir, kanımızda var. Bizde her zaman olduğu gibi, acı çekmeden hiçbir şeyi başarmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda penaltılarda Almanya'yı eleyen Paraguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Gustavo Alfaro, açıklamalarda bulundu.
"DİRENMEK BİZİM KANIMIZDA VAR"
Karşılaşmanın ardından konuşan Alfaro, "Oyuncularıma destansı bir gece yaşadığımızı söyledim. Direnmek bizim kimliğimize işlemiştir, kanımızda var" dedi.
Alfaro, "Çok zorlu bir maçtı. Sıkıntılı anlar yaşayacağımızı biliyorduk. Ancak farklılıklara odaklanmak yerine mücadele etmeyi seçtik. Bizde her zaman olduğu gibi, acı çekmeden hiçbir şeyi başarmıyoruz." ifadelerini kullandı.
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