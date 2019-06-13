Haziran ayı başında takımdan ayrılması kesinleşen ve İstanbul'da ki spor hocası dahil herkes ile vedalaşarak Türkiye'den ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcu Guti, son alışverişini de müdavimi olduğu bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdi.

Eşi ile birlikte günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve gün boyu alışveriş yapan Guti daha sonra bir restoranda yemek yedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Çoğunluğu Beşiktaş taraftarı olan bir çok futbol severin de ilgisi ile karşılaşan Hernandez, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.