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Haberler Yemek Yapma Güveçte Et Sote Tarifi: Güveçte Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Güveçte et sote tarifi: Güveçte mantarlı et sote nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Türk mutfağının vazgeçilmeyen malzemelerinden biri güveçtir. Güveçte yapılan yemekler tencere pişen yemeğe göre her zaman daha lezzetli bir tat alır. Mutfakta güveç kullanımı büyük boy güveç ve porsiyonluk güveç olarak ayrılır. Büyük güveçler daha fazla misafir ağırlayan kişiler için daha uygundur. Porsiyonluk güveçlerde yemek yapılabildiği gibi sote ve tatlı da yapılabilir. İlk kez güveçte yemek yapacak kişiler güveçte et sote tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler merak ederek araştırmaya koyulur.

Güveçte Et Sote Tarifi: Güveçte Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Güvecin eski Türk mutfaklarından günümüze uzanan hikayesi vardır. Ülkemizde hemen hemen her bölgede güveç kullanımı yaygındır. Köylerde büyük taş fırınlarda pişen güveç yemeğinin lezzeti damakları şenlendirir. Porsiyonluk güveçleri kullanmak isteyen kişiler et sote tarifi nasıldır, nasıl pişirilir şeklinde arama yapar. Porsiyonluk güveçlerde misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz ve görsel olarak da göz alıcı olan yemek mantarlı et sotedir. Mantarlı et sote tarifi içeriğinde de dana eti kullanılır ise lezzetli bir tat elde edersiniz.

Güveçte birçok yemek hazırlayabilirsiniz. Güveç kullanarak türlü yemeği, et haşlama, et sote gibi yemekleri kolaylıkla hazırlamanız mümkün. Et sote yapılışı sırasında etinizi mühürleyip etin vitaminin hapsolmasını sağlayıp sulu bir et elde edebilirsiniz. Akşam yemeğinde misafir ağırlayacaksanız veya canınız et sote yemek istiyor ise et sote nasıl yapılır, nasıl servis edilir gelin birlikte bakalım.

  • Kaç kişilik: 4 kişilik
  • Hazırlama süresi:15 dakika
  • Pişirme süresi: 45 dakika
  • Kalori:225 kalori

Güveçte Mantarlı Et Sote Malzemeleri

  • 400 gram kuşbaşı doğranmış dana eti
  • 500 gram temizlenmiş kültür mantarı
  • 1 orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 adet sivri biber (dilerseniz acı kullanabilirsiniz)
  • 1 adet büyük boy kırmızı kapya biber
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım su bardağı Ayçiçek yağı
  • Dilediğiniz miktarda tuz

Güveçte Mantarlı Et Sote Nasıl Yapılır?

Et sote yapımı fazla zamanınızı almayan pratik bir yemek olarak karşınıza çıkar. Mantarlı et sotenizi porsiyonluk güveçlerde servis ederken yanında pirinç pilavı ya da bulgur pilavı sunabilirsiniz. Güveçte mantarlı et sote tarifiyle misafirlerinizin damağında lezzet şöleni yaratacaksınız.

Yapılış-1

  • Kültür mantarlarınızı nemli bir bezle silerek veya kabuklarını soyarak temizleyebilirsiniz.
  • Temizlenen mantarlarınızı ay şekilde doğrayın ve bir kenara ayırın.
  • Kuru soğanı yemeklik doğrayın
  • Sarımsaklarınızı küçük küçük doğrayın ve ardından kırmızı ve yeşil biberlerinizi doğrayın.
  • Hazırladığınız doğranmış malzemeleri birleştirin ve iyice harmanlayın.
  • Sebze karışımını bir kenara ayırdıktan sonra et yapımına geçebilirsiniz.
  • Sıvı yağı bir tavaya alın ve tava tamamen ısındıktan sonra kuşbaşı doğranmış etlerinizin arkalı önlü mühürlemesini yapın.
  • Tavaya koyduğunuz etlerin bir tarafı mühürlenmeden diğer yüzünü çevirmeyin.
  • Tavaya koyduğunuz etler önce suyunu salacak ve daha sonra saldığı suyu tekrar çekecektir. Etlerinizin suyunu salıp çekmesini bekleyin ve daha sonra ocaktan alın.
  • Sebzelerinizin yarısını porsiyonluk güveçlere paylaştırın.
  • Sebzelerin üzerine pişirdiğiniz etleri paylaştırın ve ardından geride kalan diğer sebzeleri güveçlere aktarın.
  • Bir su bardağı sıcak suyunuzu kâseye alın.
  • Biber salçası ve domates salçanızı sıcak su yardımıyla iyice açın ardından güveçlere salça sosunu paylaştırın.
  • Porsiyonluk güveçlerinizi fırın tepsisine koyun ve üzerini yağlı kâğıt ile kapatın. (Eğer büyük boy güveç kullanacaksanız güvecinizin üzerini yağlı kâğıt ile kapatabilirsiniz.)
  • Yağlı kâğıdın üzerine delikler açarak yemeğinizin güzelce pişmesini sağlayabilirsiniz.
  • 180 derecelik fırında sebzeler yumuşayana kadar 40-45 dakika pişirin.
  • Büyük güveç kullanan kişiler ocakta 20 dakika yüksek ateşte, 40 dakika düşük ateşte pişirin.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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