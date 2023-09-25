Güven perakende ve inşatta arttı, hizmette düştü
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,0 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı
Giriş: 25.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:14
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı.