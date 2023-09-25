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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven perakende ve inşatta arttı, hizmette düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Güven perakende ve inşatta arttı, hizmette düştü

        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,0 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:14
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        Güven perakende ve inşatta arttı, hizmette düştü
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        Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

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