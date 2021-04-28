Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üye olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS),8 yıldır aralıksız sürdürdüğü 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliklerini bu yıl “Mekanik Tehlikeler” teması kapsamında gerçekleştirdi. Nisan ayı boyunca, “Mekanik Tehlikelerin Farkındayım, İş Kazalarına Karşı Bir Adım Öndeyim” sloganı ve Türkiye’nin 7 bölgesinden toplam 17.500 çalışanın katılımıyla düzenlenen etkinliklerde, fabrikalardaki mekanik tehlikelere karşı farkındalık geliştirildi ve çözüm yolları arandı.

YARIŞARAK BİLİNÇLENDİLER

Sendika, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgilendirici etkinliği, teşvik edici unsur içermesi sebebiyle yarışma konseptinde kurguladı. ÇEİS ilk olarak, her üye fabrikadan iş güvenliği profesyonellerinin katıldığı, “Mekanik Tehlikeler” konulu özel eğitim düzenledi. Söz konusu eğitim sonrasında ilgili profesyoneller, tüm bilgilerini fabrikalarındaki çalışanlara aktardı. Etkinliklerin bir sonraki ayağında, fabrikalarda ünite bazlı, 5 kişiden oluşan ekipler kuruldu. Her ekip kendi ünitelerinin mekanik tehlikelerini ve çözüm önerilerini fabrika yönetimine sundu. Fabrika yönetimine iletilen projeler arasından birinciliğe layık görülen takım, kapanış günü etkinliğinde ödüllendirildi. Sendika, 60 fabrikanın katıldığı etkinlikler kapsamında ödül almaya hak kazanan 300 çalışan adına, Tema Vakfı iş birliği ile fidan bağışladı.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı uzun yıllardır en önemli sorumluluklarından biri olarak kabul ettiklerini söyledi. Çimento sektörünün temsiliyeti görevini üstlenen bir kurum olarak, her bir çalışanın sağlığı ve güvenliğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Şardan, “Sıfır iş kazası ilkesini benimseyen sektörümüz, son 10 yılda iş sağlığı ve güvenliğine 150 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptı. ÇEİS’in tek başına yaptığı yatırımın tutarı ise yaklaşık 10 milyon TL’yi buldu. Bununla beraber, Türkiye’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi’ne sahip tek işveren sendikasıyız. Özetle ifade edecek olursam, iş sağlığı ve güvenliği sektörümüzün kırmızı çizgisi” dedi.

Serdar Şardan, her yıl 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nü geniş bir katılım ve çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Amacımız, sektörümüzde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirerek, sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturmak. Çalışmalarımızın bu yılki ana temasını ‘Mekanik Tehlikeler’ olarak belirledik ve bu tehlikelere ilişkin farkındalığı 17.500 çalışanımızın katıldığı etkinliklerle artırdık. Uzun yıllardır bu alanda verdiğimiz emeklerin karşılığını büyük bir gururla alıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda çalışan sayımızda yüzde 12, klinker üretim kapasitemizde yüzde 47 oranında artış yaşanırken; kaza sıklık oranında yüzde 13 ve kaza ağırlık oranında ise yaklaşık yüzde 83’lük düşüş sağladık. Çok tehlikeli sınıfta yer alan çimento sektörü, diğer sektörlere örnek olacak bir performans gösterdi.”