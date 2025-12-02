Güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı... İpek'i İrfan mı öldürdü?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin bugün ulaştığı yeni belgeler, İpek Demirtaş’ın şüpheli ölümüyle ilgili soru işaretlerini daha da artırdı.

İPEK’İN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI!

Kabus gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri programa damga vurdu. Elde edilen kayıtlar, olay gecesine ilişkin kritik anları gün yüzüne çıkardı.

“KOVALAMADIM” DEDİ, GÖRÜNTÜLERDE KOVALIYOR!

Cuma günü stüdyoya gelen, İpek’in hayat arkadaşı 56 yaşındaki İrfan, daha önceki açıklamalarında İpek’i kovalamadığını, genç kadının sadece kendisine “trip” yaptığını söylemişti. Ayrıca araçtan kesinlikle inmediğini de iddia etmişti.

Ancak yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, İrfan’ın ifadelerinin gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

“ARABADAN İNMEDİM” DEDİ, AMA İNMİŞ!

Görüntülerde İrfan’ın aracından indiği, İpek’i takip ettiği ve olay anına ilişkin kritik davranışlarda bulunduğu açıkça görülüyor. Bu kayıtlar, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte değerlendiriliyor.