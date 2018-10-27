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Güvenlik kimlik sordu! Öğrenci dehşet saçtı

Şanlıurfa'da üniversite öğrencisi kendisine kimlik soran güvenlik görevlisine kafa attı. Güvenlik görevlisi yaralanırken öğrenci gözaltına alındı. Güvenlik görevlisi 5 gün iş göremez raporu aldı

27.10.2018 - 13:24 | Güncelleme:

Şanlıurfa'da, üniversite öğrencisi bir kişi kimlik göstermediği gerekçesiyle içersinde bulunduğu aracı kampusa almayan özel güvenlik görevlisine saldırarak darp etti.

Aldığı kafa darbesiyle yaralanan güvenlik görevlisi 5 gün iş göremez raporu alırken gözaltına alınan, öfkeli öğrenci emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

Olay Harran Üniversitesi Osmanbey kampusunda meydana geldi. Nizamiyeden kampusa giren araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapan özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen dün saat 16’15 sıralarında Osmanbey kampusuna girmek için nizamiyede duran 34 KP 0961 plakalı otomobilin yanına gitti. İddiaya göre güvenlik görevlisi öğrenci olduklarını söyleyerek kapıyı açmasını isteyen araç içersindekilerden öğrenci kimliklerini göstermelerini istedi. Kimlik göstermek istemeyen öğrenciler güvenlik görevlisine “Polis misiniz” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi nizamiyeye yürürken araçlarının kampusa alınmamasına öfkelenen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Mustafa R.  oturduğu arka koltuktan inerek özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen’e saldırdı. Türkmen öfkeli öğrencinin kafa darbesiyle yaralandı. Nizamiyede görevli diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay yatıştırıldı.

Burnundan ve dudağından aldığı darbe ile kanlar içersinde kalan güvenlik görevlisi İsmail Türkmen Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 5 gün iş göremez raporu aldı.

Gözaltına alınan saldırgan öğrenci güvenlik görevlisi şikayetçi olmaktan vazgeçince şüpheli öğrenci polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 49
  • Misafir 1 saat önce
    Nasil vazgeciyor sikayetci olmaktan hic anlamiyorum...
  • Misafir 11 saat önce
    korku yok çünkü ceza yok
  • Misafir 11 saat önce
    KAFA ATMA MODA OLMUS
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