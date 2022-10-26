Parlamenter sisteme sahip tüm ülkelerde geçerli olan bir uygulama olan "güvenoyu" yeni bir hükümetin başlangıcını ifade eder. Peki, güvenoyu nedir ve ne zaman alınır? İşte, detaylar... GÜVENOYU NEDİR?

Güvenoyu, parlamenter sistemde; yönetimde olan hükûmetin göreve yeni başlama aşamasında hükûmetin yönetip yönetemeyeceği konusunda diğer parlamenterler tarafından güvenilip güvenilmediğini ölçen bir çeşit parlamento oylamasıdır. GÜVENOYU NE ZAMAN ALINIR?