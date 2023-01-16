Tüm ailenin Leylim için seferber olduğu bölümde herkesin bir arada olması yüreklere dokunan anlara sahne oldu. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi #GüzelGünler ve #HepBeraber etiketleriyle Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Kıymet, Atakan ve Altan’ı usulünce evlendirmek için harekete geçti. Ancak Altan bu duruma karşı gelince ailesiyle ilgili büyük sırrı da Atakan’la paylaştı. Atakan, Kıymet’e Altan’ın ailesiyle görüşmediğini söyleyince Kıymet küslük olmaz deyip dünürlerine iyilik yapmak için Füsun ve Feyyaz’ı görevlendirdi.

Mihran tüm gemileri yakarak Çetin’in senetlerini imzalayıp yeni hayatına adım attı. Çetin, Mihran’ın başka bir yerde iş bulmasını engellemek için elinden geleni yaptı. İş bulmak için çaldığı her kapı yüzüne kapanan Mihran son anda karşısına çıkan fırsatı değerlendirmeyi bildi. Leylim için rapor veren pedagogun Hakim Bey'in eski bir tanıdığı çıkmasıyla umutlar yeniden yeşerdi.