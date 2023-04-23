Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Güzel Günler dizisi, kısa sürede hatırı sayılır bir ilgi görmüştü. Her hafta Pazar günleri izleyicinin karşısına çıkan ve Show TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Güzel Günler'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları derledik!