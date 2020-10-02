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Güzellik ve kozmetik sektörü Mersin'de buluşuyor

Güzellik ve kozmetik sektörünün yakından takip ettiği Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı 200’ü aşkın firmanın katılacağı fuarda saç bakım ürünlerinden, bebek kozmetik ürünlerine, estetik bakım ürünlerinden kuaför bakım ürünlerine kadar binlerce ürünün sergileneceği açıklandı. Fuarı 4 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor

Güzellik ve kozmetik sektörü Mersin'de buluşuyor
HABERTURK.COM

Akdeniz Bölgesi’nin en büyük güzellik fuarları olan Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO),Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD),Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Mersin Berberler ve Kuaförler Odası (MERBEK),Mersin Güzellik Uzmanları Derneği (MERGUD) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuarın, 03-06 Ekim 2020 tarihleri arasında Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.

200’ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın saç bakımından, bebek kozmetiğine, estetik bakımından kuaför bakımına kadar farklı ürünlerin tanıtılacağı fuarı, binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarın, Mersin ve çevre iller olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ni özellikle yakından ilgilendirirken, 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunan Türk güzellik ve kozmetik sektörü için de dünyaya açılan pencere olması bekleniyor.

10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan fuarın, katılımcı firmalara ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları sunacağı belirtildi.

Fuara giriş ve çıkış noktalarının yeni normale göre yeniden düzenlendiği bilgisi paylaşılırken, fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapıldığı, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutulduğu kaydedildi. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulamasının yapıldığı da aktarıldı.

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