"Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne?"

Güzide Mertcan ve eşi ile ilgili detaylar, ortaya atılan çeşitli iddiaların ardından gündeme geldi. Güzide Mertcan ise bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Güzide Mertcan'ın, eşi Mustafa Mertcan'ın yüzde 90 ihracat ile sahibi olduğu teknoloji şirketi ile ilgili açıklamasının detayları şöyle...

GÜZİDE MERTCAN'IN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Güzide Mertcan'ın açıklamasının tamamı için Instagram paylaşımını kaydırınız...

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan Masterchef yarışmasına İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir'de tamamlayan Güzide Mertcan ablasıyla birlikte 2 bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte Minel Aşk ve She Sea isimli iki markanın sahibi.

Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan'ın 3 çocuğu var. Güzide Mertcan'ın sevdiği yemek tariflerini instagram hesabında paylaşarak kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı.