Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple Martin ilk büyük rolünü kaptı

Apple Martin, ayrıcalıklı bir aileye doğmasının verdiği fırsatı sonuna kadar değerlendiriyor. Annesi Gwyneth Paltrow'un izinden giderek Hollywood'da film kariyerine başlıyor. 22 yaşındaki Apple Martin'in üniversiteden mezun olmasının üzerinden henüz iki hafta geçti. Apple, merakla beklenen yeni bir Nancy Meyers filminde ilk büyük rolünü kaptı.

Hollywood'un en güçlü kadınlarından biri olarak kabul edilen Meyers, 'Something's Gotta Give', 'The Holiday' ve 'It's Complicated' gibi tüm zamanların en popüler romantik komedilerinden bazılarını yönetti.

Çekimlerine yeni başlanan filmin gelecek yıl Noel Günü'nde vizyona girmesi planlanıyor. Projeye dahil olan oyuncular arasında Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson ve Keiran Culkin yer alıyor.

Filmin konusu henüz açıklanmadı, ancak Meyers üç yıl önce filmin yarı otobiyografik olduğuna dair bir ipucu vermişti.

Hollywood'un en büyük yıldızlarından bazılarıyla ilk sinema deneyimine hazırlanan Apple Martin, oyunculuk işiyle ilgili haberi sosyal medyadan, "Hayallerim gerçek oldu! Bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim Nancy Meyers" sözleriyle duyurdu.

Kısa süre önce Vanderbilt Üniversitesi'nden Hukuk, Tarih ve Toplum alanında lisans derecesiyle mezun olan Apple Martin, Steve Carell ile birlikte rol aldığı 'Rooster' dizisinde küçük bir rolle oyunculuğa ilk adımını atmıştı.

Martin kardeşler

Apple, 53 yaşındaki oyuncu Gwyneth Paltrow ve 48 yaşındaki Coldplay solisti Chris Martin'in 2014'te biten 11 yıllık evliliğinde dünyaya gelen iki çocuğundan büyük olanı. Apple'ın 19 yaşında Moses adında bir erkek kardeşi bulunuyor.