        Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple Martin ilk büyük rolünü kaptı

        Gwyneth Paltrow ve Chris Martin'in kızı Apple Martin ilk büyük rolünü kaptı

        Üniversiteden yeni mezun olan 22 yaşındaki Apple Martin, Jude Law ve Penelope Cruz ile birlikte aynı filmde oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 13:01 Güncelleme:
        İlk büyük rolünü kaptı

        Apple Martin, ayrıcalıklı bir aileye doğmasının verdiği fırsatı sonuna kadar değerlendiriyor. Annesi Gwyneth Paltrow'un izinden giderek Hollywood'da film kariyerine başlıyor. 22 yaşındaki Apple Martin'in üniversiteden mezun olmasının üzerinden henüz iki hafta geçti. Apple, merakla beklenen yeni bir Nancy Meyers filminde ilk büyük rolünü kaptı.

        Hollywood'un en güçlü kadınlarından biri olarak kabul edilen Meyers, 'Something's Gotta Give', 'The Holiday' ve 'It's Complicated' gibi tüm zamanların en popüler romantik komedilerinden bazılarını yönetti.

        Çekimlerine yeni başlanan filmin gelecek yıl Noel Günü'nde vizyona girmesi planlanıyor. Projeye dahil olan oyuncular arasında Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson ve Keiran Culkin yer alıyor.

        Filmin konusu henüz açıklanmadı, ancak Meyers üç yıl önce filmin yarı otobiyografik olduğuna dair bir ipucu vermişti.

        Hollywood'un en büyük yıldızlarından bazılarıyla ilk sinema deneyimine hazırlanan Apple Martin, oyunculuk işiyle ilgili haberi sosyal medyadan, "Hayallerim gerçek oldu! Bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim Nancy Meyers" sözleriyle duyurdu.

        Kısa süre önce Vanderbilt Üniversitesi'nden Hukuk, Tarih ve Toplum alanında lisans derecesiyle mezun olan Apple Martin, Steve Carell ile birlikte rol aldığı 'Rooster' dizisinde küçük bir rolle oyunculuğa ilk adımını atmıştı.

        Martin kardeşler
        Martin kardeşler

        Apple, 53 yaşındaki oyuncu Gwyneth Paltrow ve 48 yaşındaki Coldplay solisti Chris Martin'in 2014'te biten 11 yıllık evliliğinde dünyaya gelen iki çocuğundan büyük olanı. Apple'ın 19 yaşında Moses adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Brandt için gözler TFF'de!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
