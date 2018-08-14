Gyeongnam FC - Ulsan Horang-i maçı rakamları

Gyeongnam FC ve Ulsan Horang-i, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. Gyeongnam FC 42 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Ulsan Horang-i 35 puanda ve 4. sırada. Gyeongnam FC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ulsan Horang-i, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 519 kodlu maçı oynayanlar; Gyeongnam FC galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 2.30. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gyeongnam FC son haftadaki Chunnam Dragons müsabasında 3-0 kazandı.

Ulsan Horang-i ise Suwon Blue Wings karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Gyeongnam FC, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 9 gol yedi.

Ulsan Horang-i ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ulsan Horang-i, 14 gol atarken 13 gol yedi.

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