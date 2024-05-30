GYODER 25. yılını I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile taçlandırıyor

Bu yıl 25. yılını kutlayan GYODER, I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenliyor. 5 Haziran'da Ankara’da, ‘Türkiye’de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi’ başlığıyla düzenlenecek zirvede sektörün önde gelen isimleri, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güncel durumunu, gelecek trendlerini ve büyüme potansiyelini değerlendirecekler.

Zirve kapsamında, ‘gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine etkileri’, ‘GYO ve GYF’lerin sektördeki rolleri’, ‘konut sektöründe finansal darboğazdan çıkış yolları’ ve ‘kentsel dönüşüm’ gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirve ile ilgili olarak şunları söyledi: “GYODER olarak 25 yıldır sektörümüzün gelişimine katkı sağlıyor, yol gösterici çalışmalar yapıyoruz. I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün çarpan etkisini ve gelecekteki potansiyelini masaya yatırmayı hedefliyoruz. Bu zirve, sektördeki yeniliklerin, fırsatların ve çözüm yollarının tartışıldığı önemli bir platform olacak.”