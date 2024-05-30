Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.472,78 %-0,06
        DOLAR 32,3109 %0,18
        EURO 35,0462 %0,53
        GRAM ALTIN 2.423,29 %0,07
        FAİZ 41,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,62 %-1,56
        BITCOIN 67.873,00 %0,69
        GBP/TRY 41,1845 %0,49
        EUR/USD 1,0819 %0,17
        BRENT 83,15 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 3.962,08 %0,07
        Haberler Ekonomi Emlak GYODER 25. yılını I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile taçlandırıyor - Emlak Haberleri

        GYODER 25. yılını I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile taçlandırıyor

        GYODER, I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'ni düzenliyor. 5 Haziran'da Ankara'da, "Türkiye'de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, gayrimenkul sektörünün güncel durumu ve gelecek trendleri değerlendirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        GYODER Ankara'da zirve yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 25. yılını kutlayan GYODER, I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenliyor. 5 Haziran'da Ankara’da, ‘Türkiye’de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi’ başlığıyla düzenlenecek zirvede sektörün önde gelen isimleri, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güncel durumunu, gelecek trendlerini ve büyüme potansiyelini değerlendirecekler.

        Zirve kapsamında, ‘gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine etkileri’, ‘GYO ve GYF’lerin sektördeki rolleri’, ‘konut sektöründe finansal darboğazdan çıkış yolları’ ve ‘kentsel dönüşüm’ gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak.

        REKLAM

        Zirvede açılış konuşmasını GYODER Başkanı Neşecan Çekici ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yapacak.

        Zirvede, “Türkiye Gayrimenkul Sektörünün Gelişimi / Kurumsallaşması ve GYO’lar”, “Gayrimenkulün Menkulleşmesi: Milli Servetin Ekonomiye Kazandırılması”, “Gayrimenkulün Çarpan Etkisi: Türkiye Ekonomisinin İtici Gücü”, “Konut Sektöründe Finansal Darboğazdan Çıkış Yolları”, “Afet Sonrası Kentleşme Stratejileri”, “Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak: Etkin Stratejiler ve Çözümler” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirve ile ilgili olarak şunları söyledi: “GYODER olarak 25 yıldır sektörümüzün gelişimine katkı sağlıyor, yol gösterici çalışmalar yapıyoruz. I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün çarpan etkisini ve gelecekteki potansiyelini masaya yatırmayı hedefliyoruz. Bu zirve, sektördeki yeniliklerin, fırsatların ve çözüm yollarının tartışıldığı önemli bir platform olacak.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!