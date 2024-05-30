GYODER 25. yılını I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile taçlandırıyor
GYODER, I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'ni düzenliyor. 5 Haziran'da Ankara'da, "Türkiye'de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, gayrimenkul sektörünün güncel durumu ve gelecek trendleri değerlendirilecek
Bu yıl 25. yılını kutlayan GYODER, I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenliyor. 5 Haziran'da Ankara’da, ‘Türkiye’de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi’ başlığıyla düzenlenecek zirvede sektörün önde gelen isimleri, Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güncel durumunu, gelecek trendlerini ve büyüme potansiyelini değerlendirecekler.
Zirve kapsamında, ‘gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine etkileri’, ‘GYO ve GYF’lerin sektördeki rolleri’, ‘konut sektöründe finansal darboğazdan çıkış yolları’ ve ‘kentsel dönüşüm’ gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak.
Zirvede açılış konuşmasını GYODER Başkanı Neşecan Çekici ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yapacak.
Zirvede, “Türkiye Gayrimenkul Sektörünün Gelişimi / Kurumsallaşması ve GYO’lar”, “Gayrimenkulün Menkulleşmesi: Milli Servetin Ekonomiye Kazandırılması”, “Gayrimenkulün Çarpan Etkisi: Türkiye Ekonomisinin İtici Gücü”, “Konut Sektöründe Finansal Darboğazdan Çıkış Yolları”, “Afet Sonrası Kentleşme Stratejileri”, “Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak: Etkin Stratejiler ve Çözümler” başlıklı paneller gerçekleştirilecek.
GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirve ile ilgili olarak şunları söyledi: “GYODER olarak 25 yıldır sektörümüzün gelişimine katkı sağlıyor, yol gösterici çalışmalar yapıyoruz. I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi ile sektörümüzün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün çarpan etkisini ve gelecekteki potansiyelini masaya yatırmayı hedefliyoruz. Bu zirve, sektördeki yeniliklerin, fırsatların ve çözüm yollarının tartışıldığı önemli bir platform olacak.”