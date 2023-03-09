H harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Genel kültürümüzün gelişimine paralel olarak bu oyunlarda galibiyet elde eder ya da kaybederiz. İlhami kaynaklardan biri olan bu oyunlarda h harfiyle başlayan ülke ya da şehir adlarına da sık sık tanık oluruz. H harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerine yazımızda ulaşabiliriz. Böylelikle kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. H harfi ile başlayan şehirler, h harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de h harfiyle başlayan şehir isimleri, h harfiyle başlayan başkentler? İşte, h harfiyle başlayan ülke ve şehir adları…
H Harfi İle Başlayan Şehirler
H harfiyle başlayan şehirler noktasında epey geniş bir listemiz yer almaktadır. Bu listenin çoğunda daha önce adına aşina olmadığınız şehir adları da mevcuttur. İşte, h harfiyle başlayan şehirler:
- Haa Dhaalu Atoll - Maldivler
- Habi - Papua Yeni Gine
- Hachijojima - Japonya
- Hacienda Borrero - Kolombiya
- Hadsel - Norveç
- Hagerstown - Amerika
- Hahn - Almanya
- Haifa - İsrail
- Haikou - Çin
- Hailey - Amerika
- Haiphong - Vietnam
- Hakkâri - Türkiye
- Hakodate - Japonya
- Halali - Namibia
- Half Moon - Amerika
- Halifax - Kanada
- Hall Beach - Kanada
- Halli / Kuorevesi - Finlandiya
- Halmstad - İsveç
- Hamadan - İran
- Hamburg - Almanya
- Hami - Çin
- Hamilton - Yeni Zelanda
- Hamilton - Amerika
- Hammerfest -Norveç
- Hammersmith - Birleşik Krallık
- Hampton - Amerika
- Hana - Amerika
- Hanapepe - Amerika
- Hancock - Amerika
- Hangzhou - Çin
- Hanksville - Amerika
- Hanna - Kanada
- Hannover - Almanya
- Hanoi - Vietnam
- Hanzhong - Çin
- Harare - Zimbabwe
- Harbour Island - Bahamas
- Hargeisa - Somali
- Harlingen - Amerika
- Harrisburg - Amerika
- Harrismith - Güney Afrika
- Harrison - Amerika
- Hartford - Amerika
- Hartley Bay - Kanada
- Hartsville - Amerika
- Haskovo - Bulgaristan
- Hasselt - Belçika
- Hassi Messaoud - Cezayir
- Hässleholm - İsveç
- Hastings - Amerika
- Hasvik - Norveç
- Hatay - Türkiye
- Hatchet Lake - Kanada
- Hateruma - Japonya
- Hatfield - Birleşik Krallık
- Hato Corozal – Kolombiya
- Hattiesburg/Laurel - Amerika
- Hatton - Sri Lanka
- Havadarya - İran
- Havana - Küba
- Havasupai - Amerika
- Havre - Amerika
- Hawarden - Birleşik Krallık
- Hawi - Amerika
- Hawk Inlet - Amerika
- Hawker - Avustralya
- Hays - Amerika
- Heidelberg - Almanya
- Helsinki - Finlandiya
- Hendon - Birleşik Krallık
- Hengchung - Tayvan
- Hengyang - Çin
- Henzada - Burma
- Heraklion - Yunanistan
- Heringsdorf - Almanya
- Hoffman - Amerika
- Hogatza - Amerika
- Hong Kong – Hong Kong
- Honiara - Solomon Adaları
- Honinabi - Papua Yeni Gine
- Honningsvag - Norveç
- Houston - Amerika
- Huangyan - Çin
- Hubli - Hindistan
- Hudiksvall - İsveç
- Hugo - Amerika
- Huvadhu Atoll - Maldivler
- Hvammstangi - İzlanda
- Hyeres – Fransa
H Harfiyle Başlayan Ülkeler
Tam anlamıyla tüm ülke isimlerini bilmemiz olanaksızdır. Ancak belli başlı ülke isimlerine gerek televizyon gerekse internet üzerinden daha aşinayızdır. H harfiyle başlayan birkaç ülke bulunmaktadır. İşte, h harfiyle başlayan ülkeler:
- Hong Kong (Başkenti Hong Kong)
- Hırvatistan (Başkenti Zagreb)
- Haiti (Başkenti Port au Prince)
- Hollanda (Başkenti Amsterdam)
- Honduras (Başkenti Tegusigalpa)
- Hindistan (Başkenti Yeni Delhi)
Türkiye'de H Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde yer alan 81 ilin içerisinde h harfiyle başlayan 2 adet il mevcuttur. Genele vurduğumuzda h harfiyle başlayan şehir sayısının ülkemizde az olduğunu söyleyebiliriz. Bu iller:
- Hatay - Akdeniz Bölgesi’nde yer alır.
- Hakkâri – Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
H Harfiyle Başlayan Başkentler
H harfiyle başlayan başkentlerin listesi aşağıda yer almaktadır.
- Hagatna - Guam
- Hamilton - Bermuda
- Hanoi - Vietnam
- Harare - Zimbabve
- Hargeisa - Somaliland (Bağımsızlığı tanınmamış)
- Hartum - Sudan
- Havana - Küba
- Helsinki - Finlandiya
- Honiara - Solomon Adaları
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