I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Ülkemizin tüm illerini ezberlemek özellikle genel kültürümüz açısından faydalı olacaktır. Televizyondaki kelime oyunlardan oluşan yarışmalarda da sık sık belirli harflerle başlayan ülke ve şehir adları sorulmaktadır. I harfi de onlardan biridir. I harfi ile başlayan şehirler, ı harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ı harfiyle başlayan şehir isimleri, ı harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, ı harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkentlerin tam listeleri…
I Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünya genelinde ı harfiyle başlayan şehir isimleri sorulduğunda pek çoğumuz yanıtsız kalmaktadır. I harfi diğer sesli harflere oranla daha az kullanılmaktadır. Yine ı harfiyle başlayan belli başlı şehirler vardır. Bu şehirlerin bir kısmını sizler için listeledik.
- Iamalele - Papua Yeni Gine
- Iaşi - Romania
- Iaura - Papua Yeni Gine
- Ibadan - Nijerya
- Ibagué - Kolombiya
- Iberia - Peru
- Ibiza - İspanya
- Ibo - Mozambique
- Iboki - Papua Yeni Gine
- Ida Grove - Amerika
- Idaho Falls - Amerika
- Idiofa - Congo
- Idre - İsveç
- Igarka - Rusya
- Iginniarfik - Greenland
- Igiugig - Amerika
- Igloolik - Kanada
- Ignace - Kanada
- Iguela - Gabon
- Ihosy - Madagascar
- Ihu - Papua Yeni Gine
- Ijuí - Brezilya
- Ikaria Island - Yunanistan
- Ikela - Congo (Kinshasa)
- Ikerassaarsuk - Greenland
- Iki - Japonya
- Ila Da Chilonzuene - Mozambik
- Ilaka - Madagascar
- Ilam - İran
- Île des Pins - New Caledonia
- Ilebo - Congo (Kinshasa)
- Ileg - Papua Yeni Gine
- Ilford - Kanada
- Ilha Solteira - Brezilya
- Ilhéus - Brezilya
- Iliamna - Amerika
- Ilimanaq - Greenland
- Illaga-Papua Island - Endonezya
- Illizi - Cezayir
- Ilo - Peru
- Iloilo City - Philippines
- Ilorin - Nijerya
- Ilu-Papua Island - Endonezya
- Imane - Papua Yeni Gine
- Imbaimadai - Guyana
- Immokalee - Amerika
- Imonda - Papua Yeni Gine
- Imperatriz - Brezilya
- Imperial - Amerika
- Imphal - Hindistan
- In Guezzam - Cezayir
- In Salah - Cezayir
- Indagen - Papua Yeni Gine
- Independence - Belize
- Independence - Amerika
- Hindistann Springs, NV - Amerika
- Hindistanna, PA - Amerika
- Hindistannapolis - Amerika
- Indore - Hindistan
- Ine Island - Marshall Adaları
- Ingeniero Jacobacci - Arjantin
- Inglaterra - Venezuela
- Inhaca Mozambique
- Inhambabe - Mozambik
- Inis Oírr - Ireland
- Inishmore - Ireland
- Innsbruck - Avusturya
- Inta - Rusya
- Inukjuak - Kanada
- Inus - Papua Yeni Gine
- Inuvik - Kanada
- Invercargill - Yeni Zelanda
- Inverin - Ireland
- Inverlake - Kanada
- Inverness - Birleşik Krallık
- Inverway - Avustralya
- Inyati - Güney Afrika
- Inyokern - Amerika
- Ioannina - Yunanistan
- Iowa City, IA - Amerika
- Iowa Falls - Amerika
- Ipatinga - Brezilya
- Ipiales - Kolombiya
- Ipiaú - Brezilya
- Ipil - Philippines
- Ipoh - Malezya
- Ipota - Vanuatu
- Ipswich - Birleşik Krallık
- Iqaluit- Kanada
- Iquique - Şili
- Iquitos - Peru
- Iraan - Amerika
- İran Shahr - İran
- Irecê - Brezilya
- Iriona - Honduras
- Irkutsk - Rusya
- Iron Mountain Kingsford - Amerika
- Ironstone - Avustralya
- Ironwood - Amerika
- Ischia - İtalya
- Iscuande - Kolombiya
- Isfahan - İran
- Ishigaki - Japonya
- Ishurdi - Bangladesh
- Isla Colón - Panama
- Isla de la Juventud - Küba
- Isla De Pascua - Şili
- Isla de Tigre - Venezuela
- Isla La Tortuga - Venezuela
- Isla Margarita - Venezuela
- Isla Rey Jorge - Antarktika
- Islamabad - Pakistan
- Island Lake - Kanada
- Isles of Scilly - Birleşik Krallık
- Islip - Amerika
- Isparta - Türkiye
- Itabuna - Brezilya
- Itaqui – Brezilya
- Ivanof Bay - Amerika
- Ivanovo - Rusya
- Ivishak - Amerika
- Ivujivik - Kanada
- Izhevsk - Rusya
- Izumo – Japonya
I Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya genelinde ı harfiyle başlayan ne yazık ki bir ülke vardır. Bu ülkede başkenti Bağdat olan Irak’tır. Irak, Asya’nın batısında yer alıp Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’le sınır komşusudur.
Türkiye'de I Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bu illerden sadece iki tanesi ı harfiyle başlamaktadır. Bu iller ve bulundukları bölgeler:
- Iğdır (Doğu Anadolu Bölgesi)
- Isparta (Akdeniz Bölgesi)
I Harfiyle Başlayan Başkentler
Dünya üzerinde ı harfiyle başlayan herhangi bir başkent ismi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir listeden söz etmek mümkün değildir.
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