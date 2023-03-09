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Haberler Gündem I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de ı harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
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I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

I harfi alfabemizin sesli harflerinden biridir. A, E sesli harflerine nazaran akılda kalıcılığı daha azdır. Öyle ki isim, şehir tarzı kelime oyunlarında bulmamız için fazlaca vakit harcadığımız harflerden biridir.

I harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de ı harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
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Ülkemizin tüm illerini ezberlemek özellikle genel kültürümüz açısından faydalı olacaktır. Televizyondaki kelime oyunlardan oluşan yarışmalarda da sık sık belirli harflerle başlayan ülke ve şehir adları sorulmaktadır. I harfi de onlardan biridir. I harfi ile başlayan şehirler, ı harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ı harfiyle başlayan şehir isimleri, ı harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, ı harfiyle başlayan ülke, şehir ve başkentlerin tam listeleri…

I Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde ı harfiyle başlayan şehir isimleri sorulduğunda pek çoğumuz yanıtsız kalmaktadır. I harfi diğer sesli harflere oranla daha az kullanılmaktadır. Yine ı harfiyle başlayan belli başlı şehirler vardır. Bu şehirlerin bir kısmını sizler için listeledik.

  • Iamalele - Papua Yeni Gine
  • Iaşi - Romania
  • Iaura - Papua Yeni Gine
  • Ibadan - Nijerya
  • Ibagué - Kolombiya
  • Iberia - Peru
  • Ibiza - İspanya
  • Ibo - Mozambique
  • Iboki - Papua Yeni Gine
  • Ida Grove - Amerika
  • Idaho Falls - Amerika
  • Idiofa - Congo
  • Idre - İsveç
  • Igarka - Rusya
  • Iginniarfik - Greenland
  • Igiugig - Amerika
  • Igloolik - Kanada
  • Ignace - Kanada
  • Iguela - Gabon
  • Ihosy - Madagascar
  • Ihu - Papua Yeni Gine
  • Ijuí - Brezilya
  • Ikaria Island - Yunanistan
  • Ikela - Congo (Kinshasa)
  • Ikerassaarsuk - Greenland
  • Iki - Japonya
  • Ila Da Chilonzuene - Mozambik
  • Ilaka - Madagascar
  • Ilam - İran
  • Île des Pins - New Caledonia
  • Ilebo - Congo (Kinshasa)
  • Ileg - Papua Yeni Gine
  • Ilford - Kanada
  • Ilha Solteira - Brezilya
  • Ilhéus - Brezilya
  • Iliamna - Amerika
  • Ilimanaq - Greenland
  • Illaga-Papua Island - Endonezya
  • Illizi - Cezayir
  • Ilo - Peru
  • Iloilo City - Philippines
  • Ilorin - Nijerya
  • Ilu-Papua Island - Endonezya
  • Imane - Papua Yeni Gine
  • Imbaimadai - Guyana
  • Immokalee - Amerika
  • Imonda - Papua Yeni Gine
  • Imperatriz - Brezilya
  • Imperial - Amerika
  • Imphal - Hindistan
  • In Guezzam - Cezayir
  • In Salah - Cezayir
  • Indagen - Papua Yeni Gine
  • Independence - Belize
  • Independence - Amerika
  • Hindistann Springs, NV - Amerika
  • Hindistanna, PA - Amerika
  • Hindistannapolis - Amerika
  • Indore - Hindistan
  • Ine Island - Marshall Adaları
  • Ingeniero Jacobacci - Arjantin
  • Inglaterra - Venezuela
  • Inhaca Mozambique
  • Inhambabe - Mozambik
  • Inis Oírr - Ireland
  • Inishmore - Ireland
  • Innsbruck - Avusturya
  • Inta - Rusya
  • Inukjuak - Kanada
  • Inus - Papua Yeni Gine
  • Inuvik - Kanada
  • Invercargill - Yeni Zelanda
  • Inverin - Ireland
  • Inverlake - Kanada
  • Inverness - Birleşik Krallık
  • Inverway - Avustralya
  • Inyati - Güney Afrika
  • Inyokern - Amerika
  • Ioannina - Yunanistan
  • Iowa City, IA - Amerika
  • Iowa Falls - Amerika
  • Ipatinga - Brezilya
  • Ipiales - Kolombiya
  • Ipiaú - Brezilya
  • Ipil - Philippines
  • Ipoh - Malezya
  • Ipota - Vanuatu
  • Ipswich - Birleşik Krallık
  • Iqaluit- Kanada
  • Iquique - Şili
  • Iquitos - Peru
  • Iraan - Amerika
  • İran Shahr - İran
  • Irecê - Brezilya
  • Iriona - Honduras
  • Irkutsk - Rusya
  • Iron Mountain Kingsford - Amerika
  • Ironstone - Avustralya
  • Ironwood - Amerika
  • Ischia - İtalya
  • Iscuande - Kolombiya
  • Isfahan - İran
  • Ishigaki - Japonya
  • Ishurdi - Bangladesh
  • Isla Colón - Panama
  • Isla de la Juventud - Küba
  • Isla De Pascua - Şili
  • Isla de Tigre - Venezuela
  • Isla La Tortuga - Venezuela
  • Isla Margarita - Venezuela
  • Isla Rey Jorge - Antarktika
  • Islamabad - Pakistan
  • Island Lake - Kanada
  • Isles of Scilly - Birleşik Krallık
  • Islip - Amerika
  • Isparta - Türkiye
  • Itabuna - Brezilya
  • Itaqui – Brezilya
  • Ivanof Bay - Amerika
  • Ivanovo - Rusya
  • Ivishak - Amerika
  • Ivujivik - Kanada
  • Izhevsk - Rusya
  • Izumo – Japonya

I Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde ı harfiyle başlayan ne yazık ki bir ülke vardır. Bu ülkede başkenti Bağdat olan Irak’tır. Irak, Asya’nın batısında yer alıp Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’le sınır komşusudur.

Türkiye'de I Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bu illerden sadece iki tanesi ı harfiyle başlamaktadır. Bu iller ve bulundukları bölgeler:

  • Iğdır (Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Isparta (Akdeniz Bölgesi)

I Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde ı harfiyle başlayan herhangi bir başkent ismi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir listeden söz etmek mümkün değildir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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