Hennes&Mauritz (kısa adı H&M) bir isveçli uluslararası parakende giyim firması. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren şirket, erkek, kadın, gençler ve çocuklar için giyim ürünleri üretmektedir. Dünya üzerinde Avrupa ve asya dışında Amerika ve Afrika kıtalarında da mağazalarını açmıştır. Ülkemizde Taksim, Bağdat Caddesi, İstiklal gibi İstanbul semtlerinin dışında Edirne, Bursa, Çanakkale, Bodrum, Antalya, Adana... gibi şehirlerimizde mağaları bulunmaktadır.

H&M MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi ve Hafta Sonu 10:00 - 22:00