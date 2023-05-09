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Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

Avrupa'nın en iyi hücum takımlarından ikisi bu hafta Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde karşı karşıya geliyor ve Manchester City'nin rekor peşindeki forveti Erling Haaland, Real Madrid'in ateşli Vinicius Junior, Rodrygo ve Karim Benzema üçlüsüne karşı çıkıyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Bu akşam İspanyol ekibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Manchester City'i konuk edecek.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Bu karşılaşma, Real Madrid'in geçtiğimiz sezon Haaland'sız City'i elemesinin rövanşı olacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City bir kez daha Avrupa başarısının gerisinde kalırken, Madrid rekor kıran 14. şampiyonluğunu kazandı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Bu sezon Haaland'ın kadroya eklenmesi, Pep Guardiola'nın takımı için fark yaratabilir. 22 yaşındaki Norveçli, bu sezon City'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı 26 golün 12'sini kaydetti. Cristiano Ronaldo'nun 2013-14'te Madrid formasıyla tek sezonda kaydettiği 17 gollük rekorundan sadece 5 gol geride kaldı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Haaland, geçen sezonun çoğunu forvetsiz oynayan City hücumuna yeni bir boyut kazandırdı. Her zaman topa hakim olmaya odaklanmak yerine  Guardiola, Haaland'ı zaman zaman kontra atak için bir silah olarak kullanmaktan kaçınmadı. 
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Yıldız forvetin bu sezon Premier Lig rekoru kıran 35 golü ve tüm müsabakalarda toplam 51 golü var.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Geçen sezon, Vinícius, Benzema ve Rodrygo, Madrid'in altı golünün tamamında birlikteydiler ve yarı finallerde City'yi toplamda 6-5 geçtiler. Rodrygo, yarı finalin ikinci ayağında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda uzatmalarda final turunu getiren iki golü attı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Rodrygo, Cumartesi günü Madrid'e Kral Kupası şampiyonluğunu kazandıran Osasuna'yı 2-1 yendikleri maçtaki iki gol performansının ardından sahaya çıkacak. Vinicius bir asist yaptı ve iyi bir oyun sergiledi. Benzema, Madrid'in bir önceki İspanya ligi maçında Almeria'yı 4-2 yendiği maçta hat-trick yapmıştı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Kupa şampiyonluğunu almış olan ve lig şampiyonluğu neredeyse imkansız durumdayken, Madrid tamamen City ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanacak.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Teknik direktör Carlo Ancelotti, "Salı günü büyük bir maça hazırlanıyoruz ve moralimiz çok yüksek bir şekilde maça gidiyoruz. Rekabet edip savaşacağız çünkü başka bir finale çok yakınız." ifadelerini kullandı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    City, İngiltere'deki zorlu şampiyonluk yarışının ortasındayken yarı finale çıkacak. Cumartesi günü Leeds'i 2-1 yendikleri maçta Guardiola, Haaland ve Kevin de Bruyne dahil olmak üzere en iyi oyuncularının bazılarını 90 dakika boyunca kullanmak zorunda kaldı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Madrid bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımını daha eledi; Son 16 turunda Liverpool ve çeyrek finalde Chelsea.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Manchester City, son 16 turunda Leipzig'i ve son sekizde Bayern Münih'i eledi.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Madrid, 13 sezonda 11. kez yarı final maçına çıkacak ve son 10 sezonda altıncı şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. City, iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini Chelsea'ye yenilerek oynamıştı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazanan tarihin en genç teknik direktörü ünvanına sahip Pep Guardiola, başarılı geçen Barcelona serüvenin ardından Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa devlerini çalıştırsa da kulüplerinin hedefi olan Şampiyonlar Ligi hedefine bir türlü ulaşamadı.
  • Haaland, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in kupa üçlüsüne karşı!

    15 yıllık Teknik direktörlük kariyerinde tam 32 kupa kazanan Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde kupa hasretini tam 12 seneye çıkardı.

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