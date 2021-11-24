Hababam Sınıfı’nın nerede çekildiği merak ediliyor. Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı’nın çekimlerinin büyük bir kısmı Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştirilmiştir. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Adile Sultan Kasrı’nda sadece filmlerin çekildiği oda müze olarak kullanılıyor.

HABABAM SINIFI MÜZESİ NEREDE?

Hababam Sınıfı'nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer almaktadır. Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yapılmıştır. Restorasyondan geçen kasır günümüzde ise özel davetler ve düğünler için kullanılıyor. Kasırda sadece filmlerin çekildiği oda müze olarak kullanılıyor.

Bu odada dönemin sıraları, tahtaları, sobası ve birçok oyuncunun fotoğrafları bulunmaktadır.

Odaya ilk girdiğinizde sizi ilk karşılayan şey; sağ tarafta soba içinde kopya çekmeye çalışan Güdük Necmi ve onu yakalayan Mahmut Hoca heykelleri oluyor. Bu heykellerin yanı sıra müzede 2 heykel daha bulunuyor.