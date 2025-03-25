'Hababam Sınıfı' oyuncuları Ahmet Arıman ile Teoman Ayık'ın üyesi olduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Narin Polat ve Rana Ulu ile birlikte Yakacık Sanatçı Yaşam Evi'nde bir moral gecesi düzenledi.

Geceye, Nuri Alço da katıldı.

"ESKİ GÜNLERİ YÂD ETMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"Nuri Alço; "Güzel bir ortam, burada olmaktan onur duyuyorum. Burası sanatçıların bulunduğu bir yaşam evi. Sanatçılar olarak yaşlılarımızla bir araya gelmek, eski günleri yad etmek çok güzel bir duygu. Onlara daha çok değer verilmeli ve bu tür etkinlikler artırılmalı" diye konuştu. REKLAM

"HATIRALARINI HATIRLAYARAK MUTLU OLUYORLAR"Teoman Ayık ile Ahmet Arıman'ın yaklaşık bir aydır huzurevlerini ziyaret ettiklerini belirterek; "İnsanlar, eski hatıralarını hatırlayarak mutlu oluyorlar. Biz de Hababam olarak bir tarihiz ve onları eğlendirebildiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Ahmet Arıman ise "Bu hafta, Yaşlılar Haftası. Biz de yaşlılarımızı mutlu etmek istedik" diye konuştu.