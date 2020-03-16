Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDövizHaberler son dakika: Gelişen ülke kurlarına dolar darbesi
ABONE OL

Gelişen ülke kurlarına dolar darbesi

Koronavirüsün yayılmasıyla önce üretim ve ekonomik faaliyetin aksaması, ardından ABD borsalarının başta S&P vadelileri olmak üzere sert satış yemesi aralarında TL'nin de olduğu gelişen ülke kurları olumsuz etkiledi. Fed'in iki kez faiz indirmesine rağmen virüsün Asya'da yayılmasıyla ilgili endişelerin başladığı 20 Ocak tarihinden bu yana gelişen ülke kurları ortalama yüzde 8.5 düştü. Düşüşte başı yüzde 15 ila 20 arasındaki kayıplarıyla peso, ruble ve real çekerken Türk Lirası swap kısıtları nedeniyle ortalamanın altında, yüzde 7.4 değer kaybetti. Dolar/TL kuru 5.91'den 6.35'e geldi

dolar
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınının Çin'de başlaması ve ardından dünya geneline yayılması, borsaları ve tedarik zincirini olumsuz etkilemesiyle Fed iki kez faiz indirimine gitti.

Son olarak 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye başlayan Fed'in hamlesi piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu bulunsa da S&P 500'de yaşanan sert düşüş gelişen ülke kurlarını da negatif etkiledi. 

19 Şubat tarihinden bu yana S&P vadelileri yüzde 25 düşerken, koronavirüsün Asya'da yayılmasıyla ilgili endişelerin başladığı 20 Ocak tarihinden bu yana gelişen ülke kurları da satış yedi. Altın da bu beklenmedik şoktan nasibini aldı. Ons altın 1550 dolardan bir ara 1700 dolara çıkarak rekor kırmasına rağmen tutunamadı ve 1535 dolara düştü.

20 Ocak'tan bu yana  dolar karşısında en kötü performansı Kolombiya ve Meksika pesosu ile Rus rublesi gösterdi. Kolombiya pesosunda düşüş yüzde 19.5'u bulurken Rus rublesi ve Meksika pesosu da yüzde 18 geriledi. Brezilya reali ve Güney Afrika randı da yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek bu üçlüyü değer kaybetti.

Şili pesosu, Endonezya rupisi, Tayland bahtı, Sİngapur doları ve Malezya ringgiti ve Güney Kore wonu ise yüzde 5 ila 10 arasında değişen kayıplar yaşadı.

20 Ocak tarihinden bu yana gelişen ülke kurlarındaki ortalama kayıp yüzde 8.5 olurken, Türk Lirası (TL) ise yüzde 7.5 düşerek ortalamadan daha iyi bir performans sergiledi. Dolar/TL bu süreçte 5.91'den 6.35'lere geldi

2018 yılında yaşanan kur şoku sonrası bankacılık regülatörlerinin TL üzerinde swap işlemlerini kısıtlamaya giderek aldığı önlemler TL'de değer kaybının sınırlı kalmasına yol açtı.

PariteDüşüş
USD/COP% 19.5
USD/RUB% 18
USD/MXN% 18
USD/BRL% 15.5
USD/ZAR%12.6
USD/IDR% 8.1
USD/TRY% 7.5
USD/MYR% 5.5
USD/THB% 5.3
USD/SGD% 5.3
USD/KRW% 5.3
USD/PLN% 3
USD/CNH% 2.1

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri
 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolar neden yükseliyor? FED kararı sonrası dolar kuru, fiyatı
DÖVİZDolar şok indirime nasıl tepki verdi?
Dolar SON DAKİKA! Dolar kuru bugün kaç TL oldu? Neden yükseliyor? Canlı dolar kuru 13 Mart 2020
DÖVİZDolar kritik seviyenin altında
Dolar TL kuru bugün ne kadar? Dolar neden yükseliyor? 12 Mart 2020
DÖVİZDolar 'koronavirüsle' 6.25'i aştı
Dolar kuru bugün ne kadar? 11 Mart 2020 - haberler
DÖVİZDolar 'koronavirüse' nasıl tepki verdi?
Dolar kuru bugün ne kadar? 10 Mart 2020 dolar neden düşüyor?
DÖVİZFırtınanın ardından dolar düşüşte
Rusya Merkez Bankası döviz satışına başlıyor
DÖVİZRusya'dan döviz müdahalesi
Dolar TL kuru bugün ne kadar? 9 mart 2020 dolar fiyatı
DÖVİZDolar ve euroda sert dalgalanma
Dolar TL kuru bugün ne kadar? 6 mart 2020 dolar fiyatı
DÖVİZDolarda büyük dalgalanma
Dolar TL kuru bugün ne kadar? 5 mart 2020 dolar fiyatı
DÖVİZDolar kritik seviyenin altında
Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta geriledi
DÖVİZReel efektif döviz kuru endeksi şubatta geriledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X